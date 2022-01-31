https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-1037365134.html

Карантин в школах и детсадах Гагрского района продлили

Карантин в школах и детсадах Гагрского района продлили

Изначально учреждения закрыли с 25 января по 1 февраля. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T13:46+0300

2022-01-31T13:46+0300

2022-01-31T14:55+0300

в абхазии

гагрский район

детские сады

школы

карантин

вирусы

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В школах и детских садах Гагрского района продлен карантин до 14 февраля 2022 года, сообщается на странице Курорта Гагры в Facebook. Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике, в частности распространением штамма "омикрон". 26 января также стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля. 27 января до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском районе.Министр просвещения и языковой политики в интервью журналистам заявил о том, что все учителя должны вакцинироваться от коронавируса.По состоянию на 30 января, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/my-dadim-dve-nedeli-uchitelyam-glava-minprosa-prizval-pedagogov-vaktsinirovatsya-1037305638.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/shkoly-v-gudautskom-rayone-zakryty-na-karantin-1037315654.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гагрский район, детские сады, школы, карантин, вирусы