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https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-gagrskogo-rayona-prodlili-1037365134.html
Карантин в школах и детсадах Гагрского района продлили
Карантин в школах и детсадах Гагрского района продлили
Изначально учреждения закрыли с 25 января по 1 февраля. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
гагрский район
детские сады
школы
карантин
вирусы
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В школах и детских садах Гагрского района продлен карантин до 14 февраля 2022 года, сообщается на странице Курорта Гагры в Facebook. Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике, в частности распространением штамма "омикрон". 26 января также стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля. 27 января до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском районе.Министр просвещения и языковой политики в интервью журналистам заявил о том, что все учителя должны вакцинироваться от коронавируса.По состоянию на 30 января, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/my-dadim-dve-nedeli-uchitelyam-glava-minprosa-prizval-pedagogov-vaktsinirovatsya-1037305638.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/shkoly-v-gudautskom-rayone-zakryty-na-karantin-1037315654.html
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гагрский район, детские сады, школы, карантин, вирусы

Карантин в школах и детсадах Гагрского района продлили

13:46 31.01.2022 (обновлено: 14:55 31.01.2022)
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКарантин в школах Омска
Карантин в школах Омска - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Изначально учреждения закрыли с 25 января по 1 февраля.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. В школах и детских садах Гагрского района продлен карантин до 14 февраля 2022 года, сообщается на странице Курорта Гагры в Facebook.
Распоряжение о продолжении работы ограничительных мер подписал глава администрации Юрий Хагуш.
Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике, в частности распространением штамма "омикрон".
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26 января также стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля. 27 января до 14 февраля распустили и учеников в Гудаутском районе.
Министр просвещения и языковой политики в интервью журналистам заявил о том, что все учителя должны вакцинироваться от коронавируса.
По состоянию на 30 января, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 43337 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36489 человек.
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