https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-1-fevralya-1037366563.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T19:25+0300

2022-01-31T19:25+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Во вторник, 1 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, дождь со снегом, местами снег. В предгорьях и горах – снег. Атмосферное давление пониженное. Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии