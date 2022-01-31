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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T19:25+0300
2022-01-31T19:25+0300
2022-01-31T19:25+0300
в абхазии
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Во вторник, 1 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, дождь со снегом, местами снег. В предгорьях и горах – снег. Атмосферное давление пониженное. Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора атлантического циклона.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Во вторник, 1 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь, дождь со снегом, местами снег.
В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер, слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.