https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/ritsinskiy-park-budet-zakryt-1-fevralya-1037373180.html

Рицинский парк будет закрыт 1 февраля

Рицинский парк будет закрыт 1 февраля

Расчистка дороги к озеру Рица проводится круглосуточно. Несмотря на это, сохраняется угроза схода лавин. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T20:07+0300

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2022-01-31T20:07+0300

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снег

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

погода в абхазии

озеро рица

лавина

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк будет закрыт 1 февраля, так как сохраняется риск схода лавин. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram. 23 января директор РРНП Адамур Багателия сообщал Sputnik, что в парке выпало рекордное за последние 15 лет количество снега.По данным Багателия, с 1 по 23 января 2022 года Рицинский парк посетило более 15 тысяч человек.

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отдых в абхазии, абхазия, снег, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, озеро рица, лавина