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Рицинский парк будет закрыт 1 февраля
Рицинский парк будет закрыт 1 февраля
Расчистка дороги к озеру Рица проводится круглосуточно. Несмотря на это, сохраняется угроза схода лавин. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T20:07+0300
2022-01-31T20:07+0300
2022-01-31T20:07+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк будет закрыт 1 февраля, так как сохраняется риск схода лавин. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram. 23 января директор РРНП Адамур Багателия сообщал Sputnik, что в парке выпало рекордное за последние 15 лет количество снега.По данным Багателия, с 1 по 23 января 2022 года Рицинский парк посетило более 15 тысяч человек.
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отдых в абхазии, абхазия, снег, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, озеро рица, лавина
Рицинский парк будет закрыт 1 февраля
Расчистка дороги к озеру Рица проводится круглосуточно. Несмотря на это, сохраняется угроза схода лавин.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik
. Рицинский реликтовый национальный парк будет закрыт 1 февраля, так как сохраняется риск схода лавин. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram
.
23 января директор РРНП Адамур Багателия сообщал Sputnik, что в парке выпало рекордное за последние 15 лет количество снега.
По данным Багателия, с 1 по 23 января 2022 года Рицинский парк посетило более 15 тысяч человек.