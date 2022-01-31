https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/rossiysko-abkhazskaya-rabochaya-gruppa-obsudila-voprosy-garmonizatsii-zakonodatelstv-1037372124.html
Российско-абхазская рабочая группа обсудила вопросы гармонизации законодательств
Российско-абхазская рабочая группа обсудила вопросы гармонизации законодательств
Работа двусторонней группы направлена на выработку рекомендаций по устранению правовых препятствий в осуществлении совместных проектов. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T18:49+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения.Абхазскую часть рабочей группы представляли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, главы Минздрава, Минюста, Министерства по налогам и сборам, Минпроса, представители МИД и Государственного таможенного комитета. Российскую сторону возглавляет заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. В ноябре 2020 года была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201124/Opublikovana-sotsprogramma-osnovannaya-na-garmonizatsii-zakonodatelstv-Rossii-i-Abkhazii-1031344915.html
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политика, экономика, общество, россия, абхазия, законодательство
Российско-абхазская рабочая группа обсудила вопросы гармонизации законодательств
Работа двусторонней группы направлена на выработку рекомендаций по устранению правовых препятствий в осуществлении совместных проектов.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения.
Абхазскую часть рабочей группы представляли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, главы Минздрава, Минюста, Министерства по налогам и сборам, Минпроса, представители МИД и Государственного таможенного комитета.
Российскую сторону возглавляет заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
В ноябре 2020 года была утверждена программа формирования
общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.