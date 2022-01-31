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ЦИК зарегистрировал сто инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
ЦИК зарегистрировал сто инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T17:41+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал на 31 января сто инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. В понедельник, 31 января, инициативные группы зарегистрировали следующих кандидатов:На 31 января ЦИК зарегистрировал 100 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
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ЦИК зарегистрировал сто инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
17:41 31.01.2022 (обновлено: 17:49 31.01.2022)
Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал на 31 января сто инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты.
В понедельник, 31 января, инициативные группы зарегистрировали следующих кандидатов:
Руслан Инапшба по избирательному округу №7 (Библиотека)
Беслан Ачба по избирательному округу №7 (Библиотека)
Тайфун Ардзинба по избирательному округу №33 (Ткуарчалский первый)
Вагаршак Косян по избирательному округу №14 (Цандрыпшский)
Алхас Асландзия по избирательному округу №6 (Центральный)
Аслан Кмузов по избирательному округу № 33 (Ткуарчалский первый)
Лаша Зухба по избирательному округу №7 (Библиотека)
Ираклий Чачхалия по избирательному округу № 8 (Маякский)
На 31 января ЦИК зарегистрировал 100 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.