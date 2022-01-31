https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/tsik-zaregistriroval-sto-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037370615.html

ЦИК зарегистрировал сто инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

ЦИК зарегистрировал сто инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T17:41+0300

2022-01-31T17:41+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал на 31 января сто инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. В понедельник, 31 января, инициативные группы зарегистрировали следующих кандидатов:На 31 января ЦИК зарегистрировал 100 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

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