https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/vystavka-kartin-narisovannykh-v-abkhazii-proshla-v-moskve-1037369127.html

Выставка картин, созданных в Абхазии, прошла в Москве

Выставка картин, созданных в Абхазии, прошла в Москве

Инициатором проекта выступил российский художник Владимир Опара, картины которого находятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. 31.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-31T16:30+0300

2022-01-31T16:30+0300

2022-01-31T18:08+0300

в абхазии

живопись

картины

посольство

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037369329_0:3:3069:1729_1920x0_80_0_0_fb5fac9f7f741d0fa7d26e0548980669.jpg

СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Выставка работ российских художников, рисовавших в Абхазии прошла в Московском доме самостоятельного творчества, сообщило на своем сайте Посольство Абхазии в России.Опара, выступая на открытии, рассказал, что в июле и октябре нынешнего года вместе с другими художниками планирует снова приехать в Абхазию для написания новых картин.Фовизм (дикие) - модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX - начала XX вв. Характерный приемом этого стиля является обобщение формы и пространства, объема и рисунка, сведение нарисованного к простым очертаниям, отсутствие светотени и линейной перспективы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/novye-dikie-kak-abkhaziya-stala-rodinoy-tretey-volny-fovizma-1037253158.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

живопись, картины, посольство, искусство