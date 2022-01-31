https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/vystavka-kartin-narisovannykh-v-abkhazii-proshla-v-moskve-1037369127.html
Выставка картин, созданных в Абхазии, прошла в Москве
Выставка картин, созданных в Абхазии, прошла в Москве
Инициатором проекта выступил российский художник Владимир Опара, картины которого находятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-31T16:30+0300
2022-01-31T16:30+0300
2022-01-31T18:08+0300
в абхазии
живопись
картины
посольство
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037369329_0:3:3069:1729_1920x0_80_0_0_fb5fac9f7f741d0fa7d26e0548980669.jpg
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Выставка работ российских художников, рисовавших в Абхазии прошла в Московском доме самостоятельного творчества, сообщило на своем сайте Посольство Абхазии в России.Опара, выступая на открытии, рассказал, что в июле и октябре нынешнего года вместе с другими художниками планирует снова приехать в Абхазию для написания новых картин.Фовизм (дикие) - модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX - начала XX вв. Характерный приемом этого стиля является обобщение формы и пространства, объема и рисунка, сведение нарисованного к простым очертаниям, отсутствие светотени и линейной перспективы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/novye-dikie-kak-abkhaziya-stala-rodinoy-tretey-volny-fovizma-1037253158.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037369329_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_168970bed32b1302cf678c218fc436b7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
живопись, картины, посольство, искусство
Выставка картин, созданных в Абхазии, прошла в Москве
16:30 31.01.2022 (обновлено: 18:08 31.01.2022)
Инициатором проекта выступил российский художник Владимир Опара, картины которого находятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik.
Выставка работ российских художников, рисовавших в Абхазии прошла в Московском доме самостоятельного творчества, сообщило на своем сайте
Посольство Абхазии в России.
На мероприятии представили 50 картин разных авторов. Все они написаны в стиле нового фовизма. Инициатором проекта выступил художник Владимир Опара, картины которого находятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. Участников выставки поздравила советник-посланник Посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа.
Опара, выступая на открытии, рассказал, что в июле и октябре нынешнего года вместе с другими художниками планирует снова приехать в Абхазию для написания новых картин.
"Так Абхазия участвует в возрождении фовизма. Новые, восточные, дикие - это мы. На следующую выставку, которая будет проходить в ноябре или декабре здесь же в Москве, мы хотим пригласить художника из Абхазии", - рассказал Опара.
Фовизм (дикие) - модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX - начала XX вв. Характерный приемом этого стиля является обобщение формы и пространства, объема и рисунка, сведение нарисованного к простым очертаниям, отсутствие светотени и линейной перспективы.