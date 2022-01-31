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Выставка картин, созданных в Абхазии, прошла в Москве
Выставка картин, созданных в Абхазии, прошла в Москве
Инициатором проекта выступил российский художник Владимир Опара, картины которого находятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. 31.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Выставка работ российских художников, рисовавших в Абхазии прошла в Московском доме самостоятельного творчества, сообщило на своем сайте Посольство Абхазии в России.Опара, выступая на открытии, рассказал, что в июле и октябре нынешнего года вместе с другими художниками планирует снова приехать в Абхазию для написания новых картин.Фовизм (дикие) - модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX - начала XX вв. Характерный приемом этого стиля является обобщение формы и пространства, объема и рисунка, сведение нарисованного к простым очертаниям, отсутствие светотени и линейной перспективы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/novye-dikie-kak-abkhaziya-stala-rodinoy-tretey-volny-fovizma-1037253158.html
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живопись, картины, посольство, искусство

Выставка картин, созданных в Абхазии, прошла в Москве

16:30 31.01.2022 (обновлено: 18:08 31.01.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаку и его жители в период обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Баку и его жители в период обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Инициатором проекта выступил российский художник Владимир Опара, картины которого находятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Выставка работ российских художников, рисовавших в Абхазии прошла в Московском доме самостоятельного творчества, сообщило на своем сайте Посольство Абхазии в России.

На мероприятии представили 50 картин разных авторов. Все они написаны в стиле нового фовизма. Инициатором проекта выступил художник Владимир Опара, картины которого находятся в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея. Участников выставки поздравила советник-посланник Посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа.

Опара, выступая на открытии, рассказал, что в июле и октябре нынешнего года вместе с другими художниками планирует снова приехать в Абхазию для написания новых картин.

"Так Абхазия участвует в возрождении фовизма. Новые, восточные, дикие - это мы. На следующую выставку, которая будет проходить в ноябре или декабре здесь же в Москве, мы хотим пригласить художника из Абхазии", - рассказал Опара.

Фовизм (дикие) - модернистское течение во французской живописи периода постимпрессионизма конца XIX - начала XX вв. Характерный приемом этого стиля является обобщение формы и пространства, объема и рисунка, сведение нарисованного к простым очертаниям, отсутствие светотени и линейной перспективы.
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