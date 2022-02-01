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Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля

Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля

О том, что ждать от погоды в феврале, в первой ее декаде, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса... 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T10:10+0300

2022-02-01T10:10+0300

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Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля

Метеоролог Лариса Ахба рассказала, каким будет температурный режим в первой декаде февраля, будут ли осадки в виде снега, о силе ветра и о том, какое самое теплое место в Абхазии в этот период для гостей, желающих отдохнуть в республике."В первые дни месяца довольно теплая погода, температура воздуха днем + 10°С … +15°С, ночью +3°С…+8°С. Мы будем находиться под влиянием теплого сектора атлантического циклона, преимущественно без осадков. Днем в пятницу, 4 февраля, уже погоду определит ложбина атлантического циклона с арктическими массами воздуха. Временами будут осадки в виде дождя, дождя со снегом и снега. Надо отметить, что и температура моря понизилась до 9°С. Погода будет неустойчивая, 5 февраля на короткий промежуток прояснится, а 6 числа ухудшится. 8 февраля и на побережье мы ожидаем дождь со снегом, а затем снег, мокрый снег. В среднем ночные температуры от -2°С до +3°С. В первой половине этой недели ночные температуры от +3°С до +8 °С, днем +10°С… +15°С. А затем будет постепенное понижение температуры", – сказала Ахба.Подробный комментарий в аудиофайле.

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