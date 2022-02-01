https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/-meteorolog-rasskazala-kakuyu-zhdat-pogodu-v-abkhazii-v-pervoy-dekade-fevralya-1037370465.html
Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля
Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля
О том, что ждать от погоды в феврале, в первой ее декаде, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса... 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T10:10+0300
2022-02-01T10:10+0300
2022-02-01T11:39+0300
радио
погода в абхазии
зима в абхазии
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037370533_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c72146ced95093dbf25c6ebcce173f5b.jpg
Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля
Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля
Метеоролог Лариса Ахба рассказала, каким будет температурный режим в первой декаде февраля, будут ли осадки в виде снега, о силе ветра и о том, какое самое теплое место в Абхазии в этот период для гостей, желающих отдохнуть в республике."В первые дни месяца довольно теплая погода, температура воздуха днем + 10°С … +15°С, ночью +3°С…+8°С. Мы будем находиться под влиянием теплого сектора атлантического циклона, преимущественно без осадков. Днем в пятницу, 4 февраля, уже погоду определит ложбина атлантического циклона с арктическими массами воздуха. Временами будут осадки в виде дождя, дождя со снегом и снега. Надо отметить, что и температура моря понизилась до 9°С. Погода будет неустойчивая, 5 февраля на короткий промежуток прояснится, а 6 числа ухудшится. 8 февраля и на побережье мы ожидаем дождь со снегом, а затем снег, мокрый снег. В среднем ночные температуры от -2°С до +3°С. В первой половине этой недели ночные температуры от +3°С до +8 °С, днем +10°С… +15°С. А затем будет постепенное понижение температуры", – сказала Ахба.Подробный комментарий в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037370533_76:0:965:667_1920x0_80_0_0_ea4636b27e5d2bc7d6a811f4f9c2fe94.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, зима в абхазии, подкасты, аудио
Метеоролог рассказала, какую ждать погоду в Абхазии в первой декаде февраля
10:10 01.02.2022 (обновлено: 11:39 01.02.2022)
О том, что ждать от погоды в феврале, в первой ее декаде, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба.
Метеоролог Лариса Ахба рассказала, каким будет температурный режим в первой декаде февраля, будут ли осадки в виде снега, о силе ветра и о том, какое самое теплое место в Абхазии в этот период для гостей, желающих отдохнуть в республике.
"В первые дни месяца довольно теплая погода, температура воздуха днем + 10°С … +15°С, ночью +3°С…+8°С. Мы будем находиться под влиянием теплого сектора атлантического циклона, преимущественно без осадков. Днем в пятницу, 4 февраля, уже погоду определит ложбина атлантического циклона с арктическими массами воздуха. Временами будут осадки в виде дождя, дождя со снегом и снега. Надо отметить, что и температура моря понизилась до 9°С. Погода будет неустойчивая, 5 февраля на короткий промежуток прояснится, а 6 числа ухудшится. 8 февраля и на побережье мы ожидаем дождь со снегом, а затем снег, мокрый снег. В среднем ночные температуры от -2°С до +3°С. В первой половине этой недели ночные температуры от +3°С до +8 °С, днем +10°С… +15°С. А затем будет постепенное понижение температуры", – сказала Ахба.
Подробный комментарий в аудиофайле.