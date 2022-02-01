https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/amtsakhara-napomnila-npo-o-prerogative-gosudarstva-v-voprosakh-vneshney-i-vnutrenney-politiki-1037387460.html

"Амцахара" напомнила НПО о прерогативе государства в вопросах внешней, внутренней политики

"Амцахара" напомнила НПО о прерогативе государства в вопросах внешней, внутренней политики

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Сегодня в связи с новыми вызовами и реалиями оказание влияния на внутриполитическую повестку Абхазии, воздействие на выборы, занятие... 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T20:43+0300

2022-02-01T20:43+0300

2022-02-01T21:25+0300

политика

в абхазии

амцахара (партия)

абхазия

внешняя политика

грузия

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Сегодня в связи с новыми вызовами и реалиями оказание влияния на внутриполитическую повестку Абхазии, воздействие на выборы, занятие анализом электоральных настроений через проведение соцопросов – это прерогатива государства. С таким заявлением выступила политическая партия "Амцахара".Международные и неправительственные организации (НПО) не могут оказывать влияние на возобновление диалога между Абхазией и Грузией на любом уровне, все контакты с Грузией – дело компетентных органов государственной власти.В документе отмечается, что Грузия должна признать государственный суверенитет Абхазии, и это будет оптимальным шагом для начала диалога между странами.Особое внимание в заявлении уделили важности деятельности международных организаций и НПО в реализации проектов, нацеленных на решение гуманитарных, социальных и экономических вопросов.В партии выразили надежду, что в республике удастся выстроить конструктивные отношения с международными организациями и НПО, которые будут основаны на всестороннем уважении суверенитета нашей страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/mid-abkhazii-vozmet-pod-kontrol-rabotu-npo-s-gruziey-1036610067.html

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политика, амцахара (партия), абхазия, внешняя политика, грузия