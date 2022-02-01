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"Амцахара" напомнила НПО о прерогативе государства в вопросах внешней, внутренней политики
"Амцахара" напомнила НПО о прерогативе государства в вопросах внешней, внутренней политики
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Сегодня в связи с новыми вызовами и реалиями оказание влияния на внутриполитическую повестку Абхазии, воздействие на выборы, занятие... 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T20:43+0300
2022-02-01T20:43+0300
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политика
в абхазии
амцахара (партия)
абхазия
внешняя политика
грузия
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Сегодня в связи с новыми вызовами и реалиями оказание влияния на внутриполитическую повестку Абхазии, воздействие на выборы, занятие анализом электоральных настроений через проведение соцопросов – это прерогатива государства. С таким заявлением выступила политическая партия "Амцахара".Международные и неправительственные организации (НПО) не могут оказывать влияние на возобновление диалога между Абхазией и Грузией на любом уровне, все контакты с Грузией – дело компетентных органов государственной власти.В документе отмечается, что Грузия должна признать государственный суверенитет Абхазии, и это будет оптимальным шагом для начала диалога между странами.Особое внимание в заявлении уделили важности деятельности международных организаций и НПО в реализации проектов, нацеленных на решение гуманитарных, социальных и экономических вопросов.В партии выразили надежду, что в республике удастся выстроить конструктивные отношения с международными организациями и НПО, которые будут основаны на всестороннем уважении суверенитета нашей страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/mid-abkhazii-vozmet-pod-kontrol-rabotu-npo-s-gruziey-1036610067.html
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политика, амцахара (партия), абхазия, внешняя политика, грузия
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Сегодня в связи с новыми вызовами и реалиями оказание влияния на внутриполитическую повестку Абхазии, воздействие на выборы, занятие анализом электоральных настроений через проведение соцопросов – это прерогатива государства. С таким заявлением выступила политическая партия "Амцахара".
Международные и неправительственные организации (НПО) не могут оказывать влияние на возобновление диалога между Абхазией и Грузией на любом уровне, все контакты с Грузией – дело компетентных органов государственной власти.
"Грузия – государство, совершившее военную агрессию против нашей страны, нарушившее при этом все базовые нормы международного права. Следовательно, все контакты с Грузией – это дело компетентных органов государственной власти нашей страны", – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что Грузия должна признать государственный суверенитет Абхазии, и это будет оптимальным шагом для начала диалога между странами.
Особое внимание в заявлении уделили важности деятельности международных организаций и НПО в реализации проектов, нацеленных на решение гуманитарных, социальных и экономических вопросов.
"Мы знаем, какую роль после окончания Отечественной войны в Абхазии сыграли неправительственные организации в прорыве информационной блокады, в народной дипломатии, в физической и психологической реабилитации ветеранов и их семей", – говорится в документе.
В партии выразили надежду, что в республике удастся выстроить конструктивные отношения с международными организациями и НПО, которые будут основаны на всестороннем уважении суверенитета нашей страны.