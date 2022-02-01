https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/avtobusy-s-izobrazheniem-bezdomnykh-sobak-iz-abkhazii-pustili-po-piteru--1037371693.html

Автобусы с изображением бездомных собак из Абхазии пустили по Питеру

Автобусы с изображением бездомных собак из Абхазии пустили по Питеру

Волонтерам из Гудауты в прошлом году удалось пристроить около 90 животных, в том числе в рамках этой акции. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T10:35+0300

2022-02-01T10:35+0300

2022-02-01T12:50+0300

в абхазии

новости

волонтеры

бездомные животные

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Десять автобусов с фотографиями бездомных собак из Абхазии начали курсировать по Санкт-Петербургу, рассказала корреспонденту Sputnik зоозащитница Мака Пилия. Она отметила, что идея такой рекламы бездомных животных и странички в Instagram "DogsAbkhazia", которую ведет Пилия, принадлежит ее знакомой – волонтеру из Санкт-Петербурга. Питерские зоозащитники взяли на себя все расходы по реализации проекта в их городе. По словам Пилия, впервые подобный проект в Петербурге был реализован год назад. Благодаря ему количество подписчиков на ее аккаунт сильно увеличилось. На фото бездомных животных из разных городов и районов Абхазии, помимо фраз "ищу маму и дом", "возьми друга из приюта", указаны контакты, по которым можно связаться с волонтерами. Главная цель проекта – убедить людей подарить собакам новую жизнь. За прошлый год Пилия и ее единомышленники смогли пристроить более 90 бездомных животных как в Абхазии, так и за ее пределами. В это число входят и те животные, чьи фотографии украшали общественный транспорт Санкт-Петербурга.Кроме того, российский меценат Максим Арцинович помог зоозащитникам из Гудауты приобрести дом для передержки животных.Собственная передержка для бездомных собак в Гудауте облегчила работу волонтеров. Она помогла сэкономить деньги, которые те на протяжении многих лет тратили на размещение в частных приютах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/So-svalki-v-modeli-sobaku-iz-Abkhazii-snyali-v-reklamnom-rolike-v-Germanii--1033393966.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/okolo-200-zhivotnykh-sterilizovali-v-gudaute-rossiyskie-veterinary-1036727281.html

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новости, волонтеры, бездомные животные