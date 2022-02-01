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Автобусы с изображением бездомных собак из Абхазии пустили по Питеру
Автобусы с изображением бездомных собак из Абхазии пустили по Питеру
Волонтерам из Гудауты в прошлом году удалось пристроить около 90 животных, в том числе в рамках этой акции. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T10:35+0300
2022-02-01T10:35+0300
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новости
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бездомные животные
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Десять автобусов с фотографиями бездомных собак из Абхазии начали курсировать по Санкт-Петербургу, рассказала корреспонденту Sputnik зоозащитница Мака Пилия. Она отметила, что идея такой рекламы бездомных животных и странички в Instagram "DogsAbkhazia", которую ведет Пилия, принадлежит ее знакомой – волонтеру из Санкт-Петербурга. Питерские зоозащитники взяли на себя все расходы по реализации проекта в их городе. По словам Пилия, впервые подобный проект в Петербурге был реализован год назад. Благодаря ему количество подписчиков на ее аккаунт сильно увеличилось. На фото бездомных животных из разных городов и районов Абхазии, помимо фраз "ищу маму и дом", "возьми друга из приюта", указаны контакты, по которым можно связаться с волонтерами. Главная цель проекта – убедить людей подарить собакам новую жизнь. За прошлый год Пилия и ее единомышленники смогли пристроить более 90 бездомных животных как в Абхазии, так и за ее пределами. В это число входят и те животные, чьи фотографии украшали общественный транспорт Санкт-Петербурга.Кроме того, российский меценат Максим Арцинович помог зоозащитникам из Гудауты приобрести дом для передержки животных.Собственная передержка для бездомных собак в Гудауте облегчила работу волонтеров. Она помогла сэкономить деньги, которые те на протяжении многих лет тратили на размещение в частных приютах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/So-svalki-v-modeli-sobaku-iz-Abkhazii-snyali-v-reklamnom-rolike-v-Germanii--1033393966.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/okolo-200-zhivotnykh-sterilizovali-v-gudaute-rossiyskie-veterinary-1036727281.html
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новости, волонтеры, бездомные животные
Автобусы с изображением бездомных собак из Абхазии пустили по Питеру
10:35 01.02.2022 (обновлено: 12:50 01.02.2022)
Волонтерам из Гудауты в прошлом году удалось пристроить около 90 животных, в том числе в рамках этой акции.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Десять автобусов с фотографиями бездомных собак из Абхазии начали курсировать по Санкт-Петербургу, рассказала корреспонденту Sputnik зоозащитница Мака Пилия.
Она отметила, что идея такой рекламы бездомных животных и странички в Instagram "DogsAbkhazia", которую ведет Пилия, принадлежит ее знакомой – волонтеру из Санкт-Петербурга.
Питерские зоозащитники взяли на себя все расходы по реализации проекта в их городе. По словам Пилия, впервые подобный проект в Петербурге был реализован год назад. Благодаря ему количество подписчиков на ее аккаунт сильно увеличилось.
"Сейчас у моей подруги-зоозащитницы снова появилась возможность помочь нашим подопечным, а именно собаке по кличке Юстас. Животное страдает спинальным неврологическим дефицитом", – рассказала Пилия.
На фото бездомных животных из разных городов и районов Абхазии, помимо фраз "ищу маму и дом", "возьми друга из приюта", указаны контакты, по которым можно связаться с волонтерами. Главная цель проекта – убедить людей подарить собакам новую жизнь.
За прошлый год Пилия и ее единомышленники смогли пристроить более 90 бездомных животных как в Абхазии, так и за ее пределами. В это число входят и те животные, чьи фотографии украшали общественный транспорт Санкт-Петербурга.
Кроме того, российский меценат Максим Арцинович помог зоозащитникам из Гудауты приобрести дом для передержки животных.
"Мужчина перечислил нам свои деньги, помог собрать определенную сумму через своих подписчиков в социальных сетях. Я добавила к этому то, что мне выделила администрация Гудауты. Так нам удалось купить дом", – рассказала Пилия.
Собственная передержка для бездомных собак в Гудауте облегчила работу волонтеров. Она помогла сэкономить деньги, которые те на протяжении многих лет тратили на размещение в частных приютах.