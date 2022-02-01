https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/glava-rosturizma-poblagodarila-za-vyplatu-kompensatsiy-postradavshim-v-abkhazii-turistam-1037375133.html

Глава Ростуризма поблагодарила за выплату компенсаций пострадавшим в Абхазии туристам

Глава Ростуризма поблагодарила за выплату компенсаций пострадавшим в Абхазии туристам

Правительство Абхазии выплатило 2 млн. рублей компенсации российским туристам, пострадавшим от стрельбы в пицундском пансионате. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T09:40+0300

2022-02-01T09:40+0300

2022-02-01T09:40+0300

в абхазии

происшествия

абхазия

туристы

пицунда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/10/1032023457_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_a28660530d9b3c6499f8274472fc55d7.jpg

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Глава Ростуризма Зарина Догузова поблагодарила министра туризма Абхазии Теймураза Хишба за выплату компенсации российским туристам, пострадавшим летом 2021 года в инциденте в Пицунде. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма республики. В ноябре 2021 года в ходе рабочей поездки в Москву состоялась встреча Теймураза Хишба и Зарины Догузовой, на которой в том числе обсуждались вопросы безопасности россиян в республике. Догузова напомнила об инциденте в “Самшитовой роще” и о том, что туристам не была предоставлена компенсация. В ответ Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем руководства республики, и что пострадавшим будет оказана финансовая помощь.Пострадавшим туристам было выплачено 2 млн. рублей. Двое россиян пострадали в ходе стрельбы в летнем кафе на территории пансионата "Самшитовая роща" 15 июня 2021 года. У них возник конфликт с жителем села Лыхны Дмитрием Пилия. Последний выстрелил одному туристу в стопу и в колено. Другого он ранил в таз и левую ногу. Пострадавших доставили в Гагрскую больницу. Там им оказали первую помощь, а потом вывезли в Россию. В отношении Пилия было возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы от пяти лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/postradavshim-ot-strelby-v-pitsunde-turistam-vyplatili-kompensatsiyu-1037341889.html

абхазия

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, абхазия, туристы, пицунда