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МЧС предупредило об образовании смерчей над Черным море
МЧС предупредило об образовании смерчей над Черным море
Ранее в Сочи объявляли штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T15:30+0300
2022-02-01T15:30+0300
2022-02-01T15:43+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. До конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри - Веселое в Сочи есть угроза формирования смерчей над Черным морем, сообщает сайт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели просят граждан и гостей города быть осторожнее и напоминают, что в случае возникновения и выхода смерча на сушу, необходимо укрыться в ближайшей яме, канаве или овраге. Во время стихийных бедствий стоит остерегаться высоких строений и деревьев, порванных электрических проводов, рекламных щитов и заборов, которые могут обрушиться под порывами ветра. Внутри помещения не стоит подходить к окну, гораздо безопаснее будет находиться у стен внутренних помещений. Огонь в печах нужно погасить, электричество отключить, также следует закрыть краны на газовых сетях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/rezkoe-poteplenie-grozit-podtopleniyami-i-selyami-na-kubani-1037374912.html
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новости, сочи, смерч, мчс россии
МЧС предупредило об образовании смерчей над Черным море
15:30 01.02.2022 (обновлено: 15:43 01.02.2022)
Ранее в Сочи объявляли штормовое предупреждение из-за сильного снегопада.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik.
До конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри - Веселое в Сочи есть угроза формирования смерчей над Черным морем, сообщает сайт
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели просят граждан и гостей города быть осторожнее и напоминают, что в случае возникновения и выхода смерча на сушу, необходимо укрыться в ближайшей яме, канаве или овраге.
Во время стихийных бедствий стоит остерегаться высоких строений и деревьев, порванных электрических проводов, рекламных щитов и заборов, которые могут обрушиться под порывами ветра.
Внутри помещения не стоит подходить к окну, гораздо безопаснее будет находиться у стен внутренних помещений. Огонь в печах нужно погасить, электричество отключить, также следует закрыть краны на газовых сетях.