https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/mchs-predupredilo-ob-obrazovanii-smerchey-nad-chernym-more-1037380596.html

МЧС предупредило об образовании смерчей над Черным море

МЧС предупредило об образовании смерчей над Черным море

Ранее в Сочи объявляли штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T15:30+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. До конца дня 1 февраля 2022 года на участке Магри - Веселое в Сочи есть угроза формирования смерчей над Черным морем, сообщает сайт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели просят граждан и гостей города быть осторожнее и напоминают, что в случае возникновения и выхода смерча на сушу, необходимо укрыться в ближайшей яме, канаве или овраге. Во время стихийных бедствий стоит остерегаться высоких строений и деревьев, порванных электрических проводов, рекламных щитов и заборов, которые могут обрушиться под порывами ветра. Внутри помещения не стоит подходить к окну, гораздо безопаснее будет находиться у стен внутренних помещений. Огонь в печах нужно погасить, электричество отключить, также следует закрыть краны на газовых сетях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/rezkoe-poteplenie-grozit-podtopleniyami-i-selyami-na-kubani-1037374912.html

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