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Резкое потепление грозит подтоплениями и селями на Кубани
Резкое потепление грозит подтоплениями и селями на Кубани
В Краснодарском крае прогнозируется потепление температуры до +12°C. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T09:15+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Резкое потепление на этой неделе может привести к подтоплениям на территории 15 районов Краснодарского края, ожидается сход селей и оползней, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Прогнозируется резкое потепление температуры до +12°C, что может привести к подтоплению пониженных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры в 15 районах Краснодарского края (на юге и в западной части)", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института также отмечают высокий риск схода селевых потоков и оползней на территории Кубани.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/na-kubani-ustanovlen-rekord-snezhnogo-pokrova-za-vsyu-istoriyu-meteonablyudeniy-1037256633.html
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Резкое потепление грозит подтоплениями и селями на Кубани

09:15 01.02.2022
CC0 / / Дождь
Дождь - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
CC0 / /
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В Краснодарском крае прогнозируется потепление температуры до +12°C.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Резкое потепление на этой неделе может привести к подтоплениям на территории 15 районов Краснодарского края, ожидается сход селей и оползней, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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"Прогнозируется резкое потепление температуры до +12°C, что может привести к подтоплению пониженных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры в 15 районах Краснодарского края (на юге и в западной части)", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые института также отмечают высокий риск схода селевых потоков и оползней на территории Кубани.
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