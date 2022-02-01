https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/rezkoe-poteplenie-grozit-podtopleniyami-i-selyami-na-kubani-1037374912.html
Резкое потепление грозит подтоплениями и селями на Кубани
Резкое потепление грозит подтоплениями и селями на Кубани
В Краснодарском крае прогнозируется потепление температуры до +12°C. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T09:15+0300
2022-02-01T09:15+0300
2022-02-01T09:15+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Резкое потепление на этой неделе может привести к подтоплениям на территории 15 районов Краснодарского края, ожидается сход селей и оползней, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Прогнозируется резкое потепление температуры до +12°C, что может привести к подтоплению пониженных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры в 15 районах Краснодарского края (на юге и в западной части)", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института также отмечают высокий риск схода селевых потоков и оползней на территории Кубани.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/na-kubani-ustanovlen-rekord-snezhnogo-pokrova-za-vsyu-istoriyu-meteonablyudeniy-1037256633.html
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россия, краснодарский край
Резкое потепление грозит подтоплениями и селями на Кубани
В Краснодарском крае прогнозируется потепление температуры до +12°C.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Резкое потепление на этой неделе может привести к подтоплениям на территории 15 районов Краснодарского края, ожидается сход селей и оползней, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Прогнозируется резкое потепление температуры до +12°C, что может привести к подтоплению пониженных участков местности с расположенными на них объектами инфраструктуры в 15 районах Краснодарского края (на юге и в западной части)", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института также отмечают высокий риск схода селевых потоков и оползней на территории Кубани.