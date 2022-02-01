https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/ozgan-i-grabchak-obsudili-sotrudnichestvo-rossii-i-abkhazii-v-sfere-energetiki--1037383796.html

Озган и Грабчак обсудили сотрудничество России и Абхазии в сфере энергетики

Озган и Грабчак обсудили сотрудничество России и Абхазии в сфере энергетики

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве во вторник 1 февраля. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T17:40+0300

2022-02-01T17:40+0300

2022-02-01T17:40+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Кристина Озган и Евгений Грабчак обсудили ключевые вопросы сотрудничества Абхазии и России в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Минэкономики.В частности, речь шла о поставке электроэнергии из России в Абхазию. Как отмечает пресс-служба Минэкономики республики, Озган и Грабчак также обсудили программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуме, запланированную к реализации в 2022 году.Также был затронут вопрос модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающий реконструкцию аварийных объектов, требующих безотлагательного вмешательства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/volvach-zadacha-rossii---sposobstvovat-ukrepleniyu-ekonomicheskogo-suvereniteta-abkhazii-1037380719.html

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