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Озган и Грабчак обсудили сотрудничество России и Абхазии в сфере энергетики
Озган и Грабчак обсудили сотрудничество России и Абхазии в сфере энергетики
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве во вторник 1 февраля. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T17:40+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Кристина Озган и Евгений Грабчак обсудили ключевые вопросы сотрудничества Абхазии и России в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Минэкономики.В частности, речь шла о поставке электроэнергии из России в Абхазию. Как отмечает пресс-служба Минэкономики республики, Озган и Грабчак также обсудили программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуме, запланированную к реализации в 2022 году.Также был затронут вопрос модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающий реконструкцию аварийных объектов, требующих безотлагательного вмешательства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/volvach-zadacha-rossii---sposobstvovat-ukrepleniyu-ekonomicheskogo-suvereniteta-abkhazii-1037380719.html
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политика, министерство энергетики рф, минэкономики, экономика, россия, абхазия
Озган и Грабчак обсудили сотрудничество России и Абхазии в сфере энергетики
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком в Москве во вторник 1 февраля.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik.
Кристина Озган и Евгений Грабчак обсудили ключевые вопросы сотрудничества Абхазии и России в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Минэкономики
.
В частности, речь шла о поставке электроэнергии из России в Абхазию.
Как отмечает пресс-служба Минэкономики республики, Озган и Грабчак также обсудили программу установки индивидуальных приборов коммерческого учета потребляемой электроэнергии в Сухуме, запланированную к реализации в 2022 году.
Также был затронут вопрос модернизации существующей энергетической инфраструктуры, предусматривающий реконструкцию аварийных объектов, требующих безотлагательного вмешательства.