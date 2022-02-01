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Вольвач: задача России - способствовать укреплению экономического суверенитета Абхазии
Вольвач: задача России - способствовать укреплению экономического суверенитета Абхазии
Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31... 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T14:55+0300
2022-02-01T14:55+0300
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Задача России – способствовать укреплению экономического суверенитета республики за счет привлечения инвестиций, роста экономики и увеличения бюджетной обеспеченности, заявил по итогам заседания рабочей группы заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.Замглавы Минэкономразвития также высоко оценил совместную слаженную работу: Он отметил, что в 2021 году были разработаны и подписаны ряд документов, направленных на создание общего социально-экономического пространства между государствами в таких ключевых отраслях, как энергетика, банковская сфера, таможенное, нетарифное и техническое регулирование, экспортный контроль и валютное законодательство. В ноябре 2020 года была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.Документ включает в себя мероприятия, которые должны быть реализованы с 2021 по 2023 год и затрагивают различные сферы – вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций. Программа предусматривает подписание и принятие целого ряда международных соглашений, законодательных и подзаконных актов республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/rossiysko-abkhazskaya-rabochaya-gruppa-obsudila-voprosy-garmonizatsii-zakonodatelstv-1037372124.html
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экономика, россия, абхазия, москва, министерство экономического развития рф
Вольвач: задача России - способствовать укреплению экономического суверенитета Абхазии
14:55 01.02.2022 (обновлено: 15:19 01.02.2022)
Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31 января в Москве.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik
. Задача России – способствовать укреплению экономического суверенитета республики за счет привлечения инвестиций, роста экономики и увеличения бюджетной обеспеченности, заявил
по итогам заседания рабочей группы заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
"Россия является надежным партнером Абхазии. Наша задача – способствовать укреплению экономического суверенитета республики за счет привлечения инвестиций, роста экономики и увеличения бюджетной обеспеченности. И мы помогаем внедрить лучшие нормативные, технические и технологические решения для достижения этой цели", – отметил Дмитрий Вольвач.
Замглавы Минэкономразвития также высоко оценил совместную слаженную работу:
Он отметил, что в 2021 году были разработаны и подписаны ряд документов, направленных на создание общего социально-экономического пространства между государствами в таких ключевых отраслях, как энергетика, банковская сфера, таможенное, нетарифное и техническое регулирование, экспортный контроль и валютное законодательство.
"Уверен, в 2022 году наше сотрудничество получит дальнейшее развитие, и мы достигнем еще больших результатов", – сказал Вольвач.
В ноябре 2020 года была утверждена программа формирования
общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.
Документ включает в себя мероприятия, которые должны быть реализованы с 2021 по 2023 год и затрагивают различные сферы – вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций. Программа предусматривает подписание и принятие целого ряда международных соглашений, законодательных и подзаконных актов республики.