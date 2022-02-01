https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/volvach-zadacha-rossii---sposobstvovat-ukrepleniyu-ekonomicheskogo-suvereniteta-abkhazii-1037380719.html

Вольвач: задача России - способствовать укреплению экономического суверенитета Абхазии

Вольвач: задача России - способствовать укреплению экономического суверенитета Абхазии

Заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 31... 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T14:55+0300

2022-02-01T14:55+0300

2022-02-01T15:19+0300

экономика

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абхазия

москва

министерство экономического развития рф

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Задача России – способствовать укреплению экономического суверенитета республики за счет привлечения инвестиций, роста экономики и увеличения бюджетной обеспеченности, заявил по итогам заседания рабочей группы заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.Замглавы Минэкономразвития также высоко оценил совместную слаженную работу: Он отметил, что в 2021 году были разработаны и подписаны ряд документов, направленных на создание общего социально-экономического пространства между государствами в таких ключевых отраслях, как энергетика, банковская сфера, таможенное, нетарифное и техническое регулирование, экспортный контроль и валютное законодательство. В ноябре 2020 года была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.Документ включает в себя мероприятия, которые должны быть реализованы с 2021 по 2023 год и затрагивают различные сферы – вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций. Программа предусматривает подписание и принятие целого ряда международных соглашений, законодательных и подзаконных актов республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/rossiysko-abkhazskaya-rabochaya-gruppa-obsudila-voprosy-garmonizatsii-zakonodatelstv-1037372124.html

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экономика, россия, абхазия, москва, министерство экономического развития рф