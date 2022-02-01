https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/shkoly-sukhumskogo-rayona-zakroyut-do-7-fevralya-1037389047.html

Школы Сухумского района закроют до 7 февраля

Школы Сухумского района закроют до 7 февраля

Количество заболевших коронавирусной инфекцией среди преподавателей школ увеличилось. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T22:27+0300

2022-02-01T22:27+0300

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ситуация с коронавирусом в абхазии

сухумский район

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Школы Сухумского района закроют со 2 по 7 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава. Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава подписал соответствующее распоряжение. Работники школ освобождены от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы.В Сухуме до 4 февраля закрыты школы и детские сады. Администрация столицы также ушла на карантин с 31 января по 6 февраля. Если ситуация не улучшится, то карантин в столичных школах продлят.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-sukhuma-mogut-prodlit-1037376895.html

сухумский район

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сухумский район, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19