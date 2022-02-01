https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/karantin-v-shkolakh-i-detskikh-sadakh-sukhuma-mogut-prodlit-1037376895.html

Карантин в школах и детских садах Сухума могут продлить

Карантин в школах и детских садах Сухума могут продлить

Показатели заболеваемости коронавирусом в Сухуме растут. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T11:00+0300

2022-02-01T11:00+0300

2022-02-01T11:37+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

беслан эшба

сухум

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Карантин в школах и детских садах Сухума может быть продлен в случае увеличения числа заболевших коронавирусом, заявил на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 глава столицы Беслан Эшба. Наблюдается значительный прирост детской заболеваемости омикрон-штаммом, который протекает как ОРВИ.Как отметили участники оперштаба, главная задача – не допустить еще большего распространения коронавируса. В столице до 4 февраля закрыты школы и детские сады. Администрация Сухума также ушла на карантин с 31 января по 6 февраля.По приказу начальника Управления здравоохранения администрации ограничен прием пациентов в столичных поликлиниках, принимаются только больные с температурой. Кроме того, создан единый пункт вакцинации от COVID-19 при Сухумской городской клинической больнице.Главврач сухумской первой поликлиники Лиана Ампар заметила, что в ее учреждении есть возможность разделять ковид-больных и больных с хроническими заболеваниями, так как кабинеты для них находятся на разных этажах. Отмечается, что среди школьников и учителей тоже наблюдается рост заболеваемости, и это несмотря на то, что общеобразовательные учреждения уже неделю закрыты. Главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния рассказал, что количество обращений возросло, но не увеличилось число госпитализируемых, что говорит о более легкой форме течения болезни. Беслан Эшба добавил, что несмотря на нагрузку на СЭС, необходимо возобновить рейды бригад по супермаркетам, магазинам, ресторанам, кафе. Он также поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/polikliniki-sukhuma-ogranichat-priem-patsientov-1037366145.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/edinyy-punkt-vaktsinatsii-ot-covid-19-budet-rabotat-v-sukhume-1037369810.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/administratsiya-sukhuma-ushla-na-karantin-1037368740.html

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медицина, беслан эшба, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19