https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/situatsiya-krayne-slozhnaya-v-gudautskom-rayone-otsenili-masshtab-rasprostraneniya-covid-19-1037376738.html

Ситуация крайне сложная: в Гудаутском районе оценили масштаб распространения COVID-19

Ситуация крайне сложная: в Гудаутском районе оценили масштаб распространения COVID-19

Заместитель главы района Валерий Авидзба призвал жителей продолжать носить маски и соблюдать санитарный режим. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T11:44+0300

2022-02-01T11:44+0300

2022-02-01T12:27+0300

в абхазии

гудаутский район

здоровье

вакцинация

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1a/1032497808_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_b87a69953d0df6153913555054baead1.jpg

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба оценила ситуацию с распространением коронавируса в муниципалитете как крайне сложную, сообщил сайт администрации органа самоуправления. Заместитель главы Гудаутского района Валерий Авидзба призвал жителей соблюдать максимальную осторожность: носить медицинские маски, не пренебрегать санитарным режимом. Авидзба обратил особое внимание на необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции. Он отметил, что это самый лучший способ предотвращения распространения вируса. Руководитель района поручил главам сел продолжать проводить информационно-разъяснительную работу с населением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/v-abkhazii-zafiksirovano-143-novykh-sluchaya-koronavirusa-1037360311.html

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гудаутский район, здоровье, вакцинация, коронавирусы