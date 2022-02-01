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Ситуация крайне сложная: в Гудаутском районе оценили масштаб распространения COVID-19
Ситуация крайне сложная: в Гудаутском районе оценили масштаб распространения COVID-19
Заместитель главы района Валерий Авидзба призвал жителей продолжать носить маски и соблюдать санитарный режим. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T11:44+0300
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в абхазии
гудаутский район
здоровье
вакцинация
коронавирусы
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба оценила ситуацию с распространением коронавируса в муниципалитете как крайне сложную, сообщил сайт администрации органа самоуправления. Заместитель главы Гудаутского района Валерий Авидзба призвал жителей соблюдать максимальную осторожность: носить медицинские маски, не пренебрегать санитарным режимом. Авидзба обратил особое внимание на необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции. Он отметил, что это самый лучший способ предотвращения распространения вируса. Руководитель района поручил главам сел продолжать проводить информационно-разъяснительную работу с населением.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/v-abkhazii-zafiksirovano-143-novykh-sluchaya-koronavirusa-1037360311.html
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гудаутский район, здоровье, вакцинация, коронавирусы

Ситуация крайне сложная: в Гудаутском районе оценили масштаб распространения COVID-19

11:44 01.02.2022 (обновлено: 12:27 01.02.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЦентр города Гудауты
Центр города Гудауты - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заместитель главы района Валерий Авидзба призвал жителей продолжать носить маски и соблюдать санитарный режим.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба оценила ситуацию с распространением коронавируса в муниципалитете как крайне сложную, сообщил сайт администрации органа самоуправления.
Стремительно растет число заболевших COVID-19. Среди них много медработников. Чанба призвала жителей района максимально ограничить пребывание в общественных местах. Обращение прозвучало на совещании с главами сел муниципалитета. Руководители собрались, чтобы обсудить текущую эпидемиологическую ситуацию.
Заместитель главы Гудаутского района Валерий Авидзба призвал жителей соблюдать максимальную осторожность: носить медицинские маски, не пренебрегать санитарным режимом. Авидзба обратил особое внимание на необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции. Он отметил, что это самый лучший способ предотвращения распространения вируса. Руководитель района поручил главам сел продолжать проводить информационно-разъяснительную работу с населением.

В ходе совещания обсуждались и другие актуальные вопросы. Например, сбор оплаты за потребление электроэнергии. Авидзба подчеркнул, что необходимо продолжать работу с неплательщиками, приложить все усилия для уменьшения их количества в районе.

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