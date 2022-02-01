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ЦИК зарегистрировал 106 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
ЦИК зарегистрировал 106 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент завершится 10 февраля. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T19:04+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Центризбирком зарегистрировал 106 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии. Во вторник 1 февраля шесть инициативных групп зарегистрировали своих кандидатов:На 1 февраля ЦИК зарегистрировал 106 инициативная группа и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/tri-politicheskie-partii-vydvinuli-kandidatov-v-parlament-1037385353.html
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ЦИК зарегистрировал 106 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент завершится 10 февраля.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Центризбирком зарегистрировал 106 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии.
Во вторник 1 февраля шесть инициативных групп зарегистрировали своих кандидатов:
Астамур Какалия по избирательному округу №8 (Маякский),
Мадина Бутба по избирательному округу №21 (Н. Афон),
Елена Чачхалия по избирательному округу № 26 (Драндский),
Руслан Ладария по избирательному округу № 20 (Аацынский),
Аляс Асабуа по избирательному округу №4 (Северный).
На 1 февраля ЦИК зарегистрировал 106 инициативная группа и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.