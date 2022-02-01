https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/tsik-zaregistriroval-106-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037385736.html

ЦИК зарегистрировал 106 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

ЦИК зарегистрировал 106 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент завершится 10 февраля. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T19:04+0300

2022-02-01T19:04+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Центризбирком зарегистрировал 106 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии. Во вторник 1 февраля шесть инициативных групп зарегистрировали своих кандидатов:На 1 февраля ЦИК зарегистрировал 106 инициативная группа и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/tri-politicheskie-partii-vydvinuli-kandidatov-v-parlament-1037385353.html

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