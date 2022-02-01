https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/tri-politicheskie-partii-vydvinuli-kandidatov-v-parlament-1037385353.html

Три политические партии выдвинули кандидатов в Парламент

Три политические партии выдвинули кандидатов в Парламент

Политпартии предоставили в ЦИК протоколы съездов во вторник 1 февраля. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T18:43+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Политические партии "Амцахара", "Народная Партия Абхазии" и "Партия экономического Развития Абхазии" выдвинули кандидатов в депутаты Парламента, сообщает Центризбирком. Политическая партия "Амцахара" по итогам съезда, состоявшегося 25 января, выдвинула следующих кандидатов: Политическая партия "Народная партия Абхазии" выдвинула единственного кандидата Астамура Какалия по избирательному округу №8 (Маякский).Политическая партия "Партия экономического развития Абхазии" выдвинула двух кандидатов Анну Калягину по избирательному округу №8 (Маякский) и Александра Басария по избирательному округу №9 (Восточный).На 1 февраля ЦИК зарегистрировал 106 инициативная группа и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-abkhazii-nachal-registratsiyu-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037230440.html

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