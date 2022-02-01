https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/tri-politicheskie-partii-vydvinuli-kandidatov-v-parlament-1037385353.html
Три политические партии выдвинули кандидатов в Парламент
Три политические партии выдвинули кандидатов в Парламент
Политпартии предоставили в ЦИК протоколы съездов во вторник 1 февраля. 01.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-01T18:43+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Политические партии "Амцахара", "Народная Партия Абхазии" и "Партия экономического Развития Абхазии" выдвинули кандидатов в депутаты Парламента, сообщает Центризбирком. Политическая партия "Амцахара" по итогам съезда, состоявшегося 25 января, выдвинула следующих кандидатов: Политическая партия "Народная партия Абхазии" выдвинула единственного кандидата Астамура Какалия по избирательному округу №8 (Маякский).Политическая партия "Партия экономического развития Абхазии" выдвинула двух кандидатов Анну Калягину по избирательному округу №8 (Маякский) и Александра Басария по избирательному округу №9 (Восточный).На 1 февраля ЦИК зарегистрировал 106 инициативная группа и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/tsik-abkhazii-nachal-registratsiyu-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-1037230440.html
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Три политические партии выдвинули кандидатов в Парламент
Политпартии предоставили в ЦИК протоколы съездов во вторник 1 февраля.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Политические партии "Амцахара", "Народная Партия Абхазии" и "Партия экономического Развития Абхазии" выдвинули кандидатов в депутаты Парламента, сообщает Центризбирком.
Политическая партия "Амцахара" по итогам съезда, состоявшегося 25 января, выдвинула следующих кандидатов:
Астамур Герхелия по избирательному округу № 2 (Новый район),
Торчуа Беслан по избирательному округу № 3 (Старый поселок),
Галуст Трапизонян по избирательному округу № 14 (Цандрыпшский),
Алиса Гулария по избирательному округу № 20 (Аацынский),
Гиви Хурхумал по избирательному округу № 27 (Баслахуский),
Тенгиз Какубава по избирательному округу № 28 (Гупский),
Алмас Акаба по избирательному округу № 29 (Члоуский),
Беслан Эмурхба по избирательному округу № 33 (Ткуарчалский первый),
Беслан Аршба по избирательному округу № 35 (Галский).
Политическая партия "Народная партия Абхазии" выдвинула единственного кандидата Астамура Какалия по избирательному округу №8 (Маякский).
Политическая партия "Партия экономического развития Абхазии" выдвинула двух кандидатов Анну Калягину по избирательному округу №8 (Маякский) и Александра Басария по избирательному округу №9 (Восточный).
На 1 февраля ЦИК зарегистрировал 106 инициативная группа и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.