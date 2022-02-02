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Двести дней войны: воспоминания ветерана о Сталинградской битве
Двести дней войны: воспоминания ветерана о Сталинградской битве
В 79-ю годовщину окончания одного из самых значимых сражений в Великой Отечественной войне Sputnik делится воспоминания участницы тех событий. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T01:30+0300
2022-02-02T11:52+0300
общество
сталинградская битва (1942-1943)
абхазия
война
ветераны
вов
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В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 участвовало более двух миллионов человек, в том числе армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии. Жертвами стали более миллиона человек. Одной из главных целей войск Германии было установление контроля над Кавказом и всем аграрным югом Советского Союза.Победа Красной армии позволила не только разрушить планы врага, но и достичь того, что Турция и Япония отказались от вторжения в СССР, а Румыния, Италия и Венгрия стали искать возможности для выхода из войны.В Абхазии проживает свидетель и участник тех кровавых событий – Валентина Шульгина. Недавно ветерану исполнилось 100 лет.Асмат Цвижба, Sputnik"Нам и не снилось"С войной выпускница Томского медицинского института Валентина Шульгина познакомилась в 19 лет. Из сообщения по радио она узнала, что фашисты стремительно приближаются к Москве.24 августа 1942 года ее направили в Омск и назначили командиром санитарного взвода. В подчинении у юного сельского фельдшера был 21 человек.В Омске взвод долго не задержался и вскоре был отправлен в Сталинград, где уже шли бои.Эти дни, по словам Шульгиной, в памяти отчетливы до сих пор. Вспоминать о них вовсе не хочется."Горели телеграфные столбы, вокруг не прекращались крики и стоны людей, и это продолжалось двести дней", – говорит она.На БерлинПосле завершения Сталинградской битвы взвод, от которого практически ничего не осталось, был направлен на переформирование в Мичуринск, а затем Валентину Шульгину направили на Курско-Орловскую дугу. Потом была Белоруссия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Кенигсберг и, наконец, Берлин. На стене Рейхстага Валентине даже посчастливилось оставить свою подпись, чем она очень гордится.Берлин для Валентины не стал последней точкой. Взвод без предупреждения отправили в Японию.В Японии лейтенант медицинской службы пробыла до 1953 года, там же познакомилась с будущим мужем, который служил на подводной атомной лодке.Демобилизоваться супруги смогли лишь в 1953 году, тогда они и переехали в Абхазию.Сегодня Валентина Ефимовна живет в Сухуме, активно занимается хозяйством, выращивает фрукты, овощи, а еще пишет стихи. Большинство из них о войне.Скажите всем, но пусть не знает мать,Скажите всем, друзьям, жене и близким,Но пусть никто не вздумает матери сказать,Убитых спрячьте списки.Не говорите матери, она,Все равно она такому не поверит,Она всегда ждала и будет ждать,И боль ее страдания не умерит.А коль поймет, что сына нет в живых,Упрячет взор в тоске неумолимой,И вздрогнет мир о том, что я погиб,Скажите всем, но только не ей любимой.По ее словам, секрет долголетия – трудиться и быть упертым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210509/Abkhaziya-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1027304589.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/vek-zhivi-vek-trudis-valentine-shulginoy-ispolnilos-100-let-1037235949.html
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общество, сталинградская битва (1942-1943), абхазия, война, ветераны, вов

Двести дней войны: воспоминания ветерана о Сталинградской битве

© Sputnik / Томас Тхайцук Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
Столетний юбилей у Валентины Шульгиной - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В 79-ю годовщину окончания одного из самых значимых сражений в Великой Отечественной войне Sputnik делится воспоминания участницы тех событий.
В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 участвовало более двух миллионов человек, в том числе армии Германии, Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии. Жертвами стали более миллиона человек. Одной из главных целей войск Германии было установление контроля над Кавказом и всем аграрным югом Советского Союза.
Оборона Кавказа - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2021
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9 мая 2021, 08:45
Победа Красной армии позволила не только разрушить планы врага, но и достичь того, что Турция и Япония отказались от вторжения в СССР, а Румыния, Италия и Венгрия стали искать возможности для выхода из войны.
В Абхазии проживает свидетель и участник тех кровавых событий – Валентина Шульгина. Недавно ветерану исполнилось 100 лет.
Асмат Цвижба, Sputnik

"Нам и не снилось"

С войной выпускница Томского медицинского института Валентина Шульгина познакомилась в 19 лет. Из сообщения по радио она узнала, что фашисты стремительно приближаются к Москве.
24 августа 1942 года ее направили в Омск и назначили командиром санитарного взвода. В подчинении у юного сельского фельдшера был 21 человек.
Ветеран ВОВ Валентина Шульгина. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.04.2015
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Ветеран Шульгина: 20 наших девушек были задавлены немецкими танками
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В Омске взвод долго не задержался и вскоре был отправлен в Сталинград, где уже шли бои.

"У нас было вооружение такое: лошади везли пушки, винтовки со штыком и пулеметы "Максим". А у немцев была такая техника, что нам и не снилось. Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие", – вспоминает ветеран.

Эти дни, по словам Шульгиной, в памяти отчетливы до сих пор. Вспоминать о них вовсе не хочется.
"Горели телеграфные столбы, вокруг не прекращались крики и стоны людей, и это продолжалось двести дней", – говорит она.
Ветеран ВОВ, участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2018
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Шульгина: война началась для меня в Сталинграде, закончилась – в Японии
8 мая 2018, 14:15

На Берлин

После завершения Сталинградской битвы взвод, от которого практически ничего не осталось, был направлен на переформирование в Мичуринск, а затем Валентину Шульгину направили на Курско-Орловскую дугу. Потом была Белоруссия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Кенигсберг и, наконец, Берлин. На стене Рейхстага Валентине даже посчастливилось оставить свою подпись, чем она очень гордится.
Берлин для Валентины не стал последней точкой. Взвод без предупреждения отправили в Японию.

"Всех демобилизуют, а мы сидим и ждем, когда же нас отправят, вдруг нас ночью погрузили в теплушки и повезли куда-то. Пока нас не довезли до Киева, мы не знали, куда направляемся, после нас привезли в Читу, а затем на Японию", – рассказывает она.

В Японии лейтенант медицинской службы пробыла до 1953 года, там же познакомилась с будущим мужем, который служил на подводной атомной лодке.
Ветеран ВОВ, участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2020
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"Моя подпись осталась на Рейхстаге": история ветерана из Абхазии Валентины Шульгиной
2 мая 2020, 09:34
Демобилизоваться супруги смогли лишь в 1953 году, тогда они и переехали в Абхазию.
Сегодня Валентина Ефимовна живет в Сухуме, активно занимается хозяйством, выращивает фрукты, овощи, а еще пишет стихи. Большинство из них о войне.
Скажите всем, но пусть не знает мать,
Скажите всем, друзьям, жене и близким,
Но пусть никто не вздумает матери сказать,
Убитых спрячьте списки.
Не говорите матери, она,
Все равно она такому не поверит,
Она всегда ждала и будет ждать,
И боль ее страдания не умерит.
А коль поймет, что сына нет в живых,
Упрячет взор в тоске неумолимой,
И вздрогнет мир о том, что я погиб,
Скажите всем, но только не ей любимой.
По ее словам, секрет долголетия – трудиться и быть упертым.
Столетний юбилей у Валентины Шульгиной - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2022
В Абхазии
Век живи, век трудись: Валентине Шульгиной исполнилось 100 лет
22 января, 19:05
В Абхазии
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