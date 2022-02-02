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Экспорт сократился, импорт вырос: таможенники отчитались за 2021 год
Экспорт сократился, импорт вырос: таможенники отчитались за 2021 год
Общий товарооборот в Абхазии составил 35 млрд 921 млн рублей. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T18:10+0300
2022-02-02T18:11+0300
в абхазии
таможня
государственный таможенный комитет белоруссии
александр анкваб
экономика
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Руководители Государственного таможенного комитета республики на встрече с премьер-министром Александром Анкваб обсудили итоги прошлого года, сообщили на сайте Кабинета министров страны. В прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн рублей. Сокращение объемов экспорта (рыбьего жира – на 280 млн рублей; рыбной муки на 289 млн рублей; виноградного вина на 215 млн рублей; древесины и изделий из нее на 46 млн рублей; текстиля на 72 млн рублей; лома прессованного на 12 млн рублей) сорвало план по взысканию таможенного сбора на экспорт товаров. Собирались получить 49,8 млн рублей, начислено же было 47,3 млн рублей. Было недополучено 2,5 млн рублей.В целом показатели по таможенным платежам были существенно перевыполнены. При запланированных на 2021 год 2 млрд 154,8 млн рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд 732,7 млн рублей. Она была получена за счет сборов, пошлин, акцизного налога, НДС и других платежей. Премьер-министр поручил руководству Таможенного комитета усилить работу по противодействию контрабанде товаров через границу Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210305/Gosudarstvennyy-tamozhennyy-komitet-podvel-itogi-raboty-za-2020-god-1031957570.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/tamozhennyy-komitet-abkhazii-podvel-itogi-2021-goda-1037011764.html
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таможня, государственный таможенный комитет белоруссии, александр анкваб, экономика

Экспорт сократился, импорт вырос: таможенники отчитались за 2021 год

18:10 02.02.2022 (обновлено: 18:11 02.02.2022)
© Foto / Кабинет Министров РАПремьер-министр обсудил итоги работы Государственного таможенного комитета в 2021г. на встрече с руководством ГТК
Премьер-министр обсудил итоги работы Государственного таможенного комитета в 2021г. на встрече с руководством ГТК - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
© Foto / Кабинет Министров РА
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Общий товарооборот в Абхазии составил 35 млрд 921 млн рублей.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Руководители Государственного таможенного комитета республики на встрече с премьер-министром Александром Анкваб обсудили итоги прошлого года, сообщили на сайте Кабинета министров страны.

Председатель комитета Отар Хеция и его заместитель Алиас Лабахуа доложили основные параметры выполнения плановых заданий. По их информации, общий товарооборот составил 35 млрд 921 млн рублей. По отношению c 2020 годом рост составил 9 млрд 366 млн рублей.

В прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн рублей. Сокращение объемов экспорта (рыбьего жира – на 280 млн рублей; рыбной муки на 289 млн рублей; виноградного вина на 215 млн рублей; древесины и изделий из нее на 46 млн рублей; текстиля на 72 млн рублей; лома прессованного на 12 млн рублей) сорвало план по взысканию таможенного сбора на экспорт товаров. Собирались получить 49,8 млн рублей, начислено же было 47,3 млн рублей. Было недополучено 2,5 млн рублей.
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Государственный таможенный комитет подвел итоги работы за 2020 год
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В стране вырос импорт товаров. Общая сумма его в 2021 году составила 29 млрд 864 млн рублей. Этот показатель больше, нежели в 2020 году на 10 млрд 150 млн рублей. Рост импорта по номенклатуре товаров составил: минеральные продукты – на 2 млрд 146 млн рублей (объем ввоза - 5 млрд 115 млн рублей); мясомолочная продукция – на 1 млрд рублей (объем ввоза составил - 2 млрд 412млн рублей); строительные материалы – на 1 млрд 130 млн рублей (объем ввоза составил – 2 млрд 989 млн рублей); фармацевтическая продукция – на 588 млн рублей (объем ввоза – 1 млрд 416млн рублей); алкоголь – на 575 млн рублей (объем ввоза – 1 млрд 462 млн рублей).

В целом показатели по таможенным платежам были существенно перевыполнены. При запланированных на 2021 год 2 млрд 154,8 млн рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд 732,7 млн рублей. Она была получена за счет сборов, пошлин, акцизного налога, НДС и других платежей.
Премьер-министр поручил руководству Таможенного комитета усилить работу по противодействию контрабанде товаров через границу Абхазии.
Заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
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Таможенный комитет Абхазии подвел итоги 2021 года
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