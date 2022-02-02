https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/eksport-sokratilsya-import-vyros-tamozhenniki-otchitalis-za-2021-god-1037402366.html

Экспорт сократился, импорт вырос: таможенники отчитались за 2021 год

Экспорт сократился, импорт вырос: таможенники отчитались за 2021 год

Общий товарооборот в Абхазии составил 35 млрд 921 млн рублей. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T18:10+0300

2022-02-02T18:10+0300

2022-02-02T18:11+0300

в абхазии

таможня

государственный таможенный комитет белоруссии

александр анкваб

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/02/1037401551_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_23c4ef04cc67769bd4c8aa7b20b0028a.jpg

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Руководители Государственного таможенного комитета республики на встрече с премьер-министром Александром Анкваб обсудили итоги прошлого года, сообщили на сайте Кабинета министров страны. В прошедшем году сократился экспорт товаров на 781 млн рублей. Всего в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 6 млрд 60 млн рублей. Сокращение объемов экспорта (рыбьего жира – на 280 млн рублей; рыбной муки на 289 млн рублей; виноградного вина на 215 млн рублей; древесины и изделий из нее на 46 млн рублей; текстиля на 72 млн рублей; лома прессованного на 12 млн рублей) сорвало план по взысканию таможенного сбора на экспорт товаров. Собирались получить 49,8 млн рублей, начислено же было 47,3 млн рублей. Было недополучено 2,5 млн рублей.В целом показатели по таможенным платежам были существенно перевыполнены. При запланированных на 2021 год 2 млрд 154,8 млн рублей фактическая сумма платежей составила 2 млрд 732,7 млн рублей. Она была получена за счет сборов, пошлин, акцизного налога, НДС и других платежей. Премьер-министр поручил руководству Таможенного комитета усилить работу по противодействию контрабанде товаров через границу Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210305/Gosudarstvennyy-tamozhennyy-komitet-podvel-itogi-raboty-za-2020-god-1031957570.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/tamozhennyy-komitet-abkhazii-podvel-itogi-2021-goda-1037011764.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таможня, государственный таможенный комитет белоруссии, александр анкваб, экономика