https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/glava-rospotrebnadzora-zayavila-chto-omikron-shtamm-poteryal-sposobnost-porazhat-legkie-1037390166.html

Глава Роспотребнадзора заявила, что омикрон-штамм потерял способность поражать легкие

Глава Роспотребнадзора заявила, что омикрон-штамм потерял способность поражать легкие

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T09:15+0300

2022-02-02T09:15+0300

2022-02-02T11:36+0300

россия

медицина

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/0f/1032626487_0:39:2955:1701_1920x0_80_0_0_420df9dae8156c7e00182fb448a4c3e2.jpg

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Вирус постоянно меняется, это его свойство <...>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность, или способность проникать в легочную ткань", – рассказала она.Попова добавила, что омикрон-штамм преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.Несмотря на то, что этот вариант коронавируса не провоцирует тяжелые формы течения болезни, еще неизвестно, какие будут осложнения после него — с момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.По мнению ученых, многое указывает на высокую трансмиссивность омикрон-штамма и его устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.24 января Минздрав Абхазии рассказал о 30 выявленных случаях заболевания омикрон-штаммом коронавируса.В диагностическом центре Lab Quest, который на сегодняшний день является единственным местом, где могут определить омикрон, рассказали, что новый штамм стали выявлять уже с 16 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/nazvana-kategoriya-lyudey-kotorye-mogut-tyazhelo-perenosit-omikron-shtamm-1037374749.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19