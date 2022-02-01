https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/nazvana-kategoriya-lyudey-kotorye-mogut-tyazhelo-perenosit-omikron-shtamm-1037374749.html

Названа категория людей, которые могут тяжело переносить омикрон-штамм

Названа категория людей, которые могут тяжело переносить омикрон-штамм

"Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию. 01.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-01T08:45+0300

2022-02-01T08:45+0300

2022-02-01T08:45+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в возрасте 60 лет и выше начали чаще госпитализировать с острой пневмонией, заявили японские медики, об этом пишет Express.Специалисты медицинского центра Фудзимино выявили увеличение числа пациентов в данной возрастной группе. Кроме того, более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.Директор медучреждения Акира Кано подчеркнул, что госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы.Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки трансформаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.24 января Минздрав Абхазии рассказал о 30 выявленных случаях заболевания омикрон-штаммом коронавируса.В диагностическом центре Lab Quest, который на сегодняшний день является единственным местом, где могут определить омикрон, рассказали, что новый штамм стали выявлять уже с 16 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/gintsburg-zayavil-o-stoprotsentnoy-zaschite-sputnika-layt-ot-omikron-shtamma-1037355192.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220129/immunolog-rasskazal-komu-i-kakuyu-opasnost-mozhet-predstavlyat-omikron-1037335106.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19