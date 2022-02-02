https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/more-mozhet-razmyt-dorogu-veduschuyu-k-ochamchyrskomu-portu-1037380021.html
Море может размыть дорогу, ведущую к очамчырскому порту
Море может размыть дорогу, ведущую к очамчырскому порту
Необходимо в ближайшее время провести берегоукрепительные работы, расходы на которые администрация Очамчырского района покрыть не может. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T12:35+0300
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Море вплотную подступило к трассе и угрожает размыть участок дороги в Очамчыре, рассказал в интервью Sputnik исполняющий обязанности главы администрации района Артимон Габелая.Габелая объяснил, что проблема старая – волны долгие годы размывали землю на побережье. Если своевременно не провести берегоукрепительные работы, то дорога может начать разрушаться.Помимо автомобильной дороги, проблема затрагивает и расположенную неподалеку школу. Под угрозой находится и берег центральной части города, а также коттеджный комплекс "Тамыш Village".Провести работы по масштабному укреплению береговой линии силами района – непосильная задача для администрации.По словам Артимона Габелая, вопрос с сохранением автомобильной дороги можно решить только при финансировании проекта из государственного бюджета или Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/pod-shum-volny-kak-proshel-turnir-abkhaziya-tamysh-village-2022-1037272686.html
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новости, очамчыра
Море может размыть дорогу, ведущую к очамчырскому порту
12:35 02.02.2022 (обновлено: 12:59 02.02.2022)
Необходимо в ближайшее время провести берегоукрепительные работы, расходы на которые администрация Очамчырского района покрыть не может.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Море вплотную подступило к трассе и угрожает размыть участок дороги в Очамчыре, рассказал в интервью Sputnik исполняющий обязанности главы администрации района Артимон Габелая.
Габелая объяснил, что проблема старая – волны долгие годы размывали землю на побережье. Если своевременно не провести берегоукрепительные работы, то дорога может начать разрушаться.
"Несмотря на то, что море смыло землю и вплотную подобралось к дороге, передвигаться пока можно. Но при плохой погоде и увеличении волн могут возникнуть сложности. Эта проблема появилась не сегодня, много лет море постепенно смывало землю, и дорогу, которая ведет к очамчырскому порту, переносили два раза", – рассказал и.о. главы района.
Помимо автомобильной дороги, проблема затрагивает и расположенную неподалеку школу. Под угрозой находится и берег центральной части города, а также коттеджный комплекс "Тамыш Village".
Провести работы по масштабному укреплению береговой линии силами района – непосильная задача для администрации.
"Несколько лет назад была определена смета работ, однако в связи с различными обстоятельствами дамбы не были установлены", – добавил он.
По словам Артимона Габелая, вопрос с сохранением автомобильной дороги можно решить только при финансировании проекта из государственного бюджета или Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.