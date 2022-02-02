https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/more-mozhet-razmyt-dorogu-veduschuyu-k-ochamchyrskomu-portu-1037380021.html

Море может размыть дорогу, ведущую к очамчырскому порту

Море может размыть дорогу, ведущую к очамчырскому порту

Необходимо в ближайшее время провести берегоукрепительные работы, расходы на которые администрация Очамчырского района покрыть не может. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T12:35+0300

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2022-02-02T12:59+0300

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Море вплотную подступило к трассе и угрожает размыть участок дороги в Очамчыре, рассказал в интервью Sputnik исполняющий обязанности главы администрации района Артимон Габелая.Габелая объяснил, что проблема старая – волны долгие годы размывали землю на побережье. Если своевременно не провести берегоукрепительные работы, то дорога может начать разрушаться.Помимо автомобильной дороги, проблема затрагивает и расположенную неподалеку школу. Под угрозой находится и берег центральной части города, а также коттеджный комплекс "Тамыш Village".Провести работы по масштабному укреплению береговой линии силами района – непосильная задача для администрации.По словам Артимона Габелая, вопрос с сохранением автомобильной дороги можно решить только при финансировании проекта из государственного бюджета или Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/pod-shum-volny-kak-proshel-turnir-abkhaziya-tamysh-village-2022-1037272686.html

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