https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/novyy-transformator-ustanovyat-v-poselke-tsandrypsh-1037390011.html
Новый трансформатор установят в поселке Цандрыпш
Новый трансформатор установят в поселке Цандрыпш
Часть поселка Цандрыпш Гагрского района получает электроэнергию от подстанции, также питающей участок железной дороги. Мощности не хватает для стабильного... 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T08:45+0300
2022-02-02T08:45+0300
2022-02-02T11:40+0300
в абхазии
гагрский район
цандрипш
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0a/1036680229_0:0:2599:1462_1920x0_80_0_0_011bb64c71c1ee45d61202b2d1ee8634.jpg
СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Трансформатор мощностью 16 мегаватт установят в Цандрыпше, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации поселка Адгур Дасания.Он отметил, что трансформатор приобретен за счет средств администрации Гагрского района."Дело в том, что у нас половина поселка питается от подстанции "Псоу-1" и другая половина от железнодорожной подстанции, где установлен всего один трансформатор 10 мегаватт, который уже не выдерживает нагрузок. Поэтому пришлось приобрести еще один трансформатор", – уточнил он.По словам Дасания, увеличение энергетических мощностей позволит решить основные проблемы с энергоснабжением в поселке. Так, больше не придется обесточивать часть Цандрыпша каждый раз, когда проезжают поезда.Новый трансформатор уже доставили в Абхазию и в скором времени приступят к его монтажу.Глава Цандрыпша также отметил, что в советское время эта подстанция обслуживала только железную дорогу, а население получало электричество от местной ГЭС, но она не функционирует уже несколько десятилетий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/zhiteli-poselka-tsandrypsh-potrebovali-reshit-vopros-s-dopolnitelnym-transformatorom-1037044488.html
гагрский район
цандрипш
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0a/1036680229_145:0:2094:1462_1920x0_80_0_0_5a9a425f56806c5e93d34c20ee293356.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, цандрипш, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Новый трансформатор установят в поселке Цандрыпш
08:45 02.02.2022 (обновлено: 11:40 02.02.2022)
Часть поселка Цандрыпш Гагрского района получает электроэнергию от подстанции, также питающей участок железной дороги. Мощности не хватает для стабильного обеспечения населения электричеством.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Трансформатор мощностью 16 мегаватт установят в Цандрыпше, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации поселка Адгур Дасания.
Он отметил, что трансформатор приобретен за счет средств администрации Гагрского района.
"Дело в том, что у нас половина поселка питается от подстанции "Псоу-1" и другая половина от железнодорожной подстанции, где установлен всего один трансформатор 10 мегаватт, который уже не выдерживает нагрузок. Поэтому пришлось приобрести еще один трансформатор", – уточнил он.
По словам Дасания, увеличение энергетических мощностей позволит решить основные проблемы с энергоснабжением в поселке. Так, больше не придется обесточивать часть Цандрыпша каждый раз, когда проезжают поезда.
Новый трансформатор уже доставили в Абхазию и в скором времени приступят к его монтажу.
"Поселок развивается, увеличивается количество объектов, бытовой техники, и даже когда поезда не ездят, из-за нагрузок приходится периодически отключать свет, вводить веерный график. С установкой трансформатора эти проблемы решатся", – подчеркнул Дасания.
Глава Цандрыпша также отметил, что в советское время эта подстанция обслуживала только железную дорогу, а население получало электричество от местной ГЭС, но она не функционирует уже несколько десятилетий.