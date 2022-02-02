https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/novyy-transformator-ustanovyat-v-poselke-tsandrypsh-1037390011.html

Новый трансформатор установят в поселке Цандрыпш

Новый трансформатор установят в поселке Цандрыпш

Часть поселка Цандрыпш Гагрского района получает электроэнергию от подстанции, также питающей участок железной дороги. Мощности не хватает для стабильного... 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T08:45+0300

2022-02-02T08:45+0300

2022-02-02T11:40+0300

в абхазии

гагрский район

цандрипш

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Трансформатор мощностью 16 мегаватт установят в Цандрыпше, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации поселка Адгур Дасания.Он отметил, что трансформатор приобретен за счет средств администрации Гагрского района."Дело в том, что у нас половина поселка питается от подстанции "Псоу-1" и другая половина от железнодорожной подстанции, где установлен всего один трансформатор 10 мегаватт, который уже не выдерживает нагрузок. Поэтому пришлось приобрести еще один трансформатор", – уточнил он.По словам Дасания, увеличение энергетических мощностей позволит решить основные проблемы с энергоснабжением в поселке. Так, больше не придется обесточивать часть Цандрыпша каждый раз, когда проезжают поезда.Новый трансформатор уже доставили в Абхазию и в скором времени приступят к его монтажу.Глава Цандрыпша также отметил, что в советское время эта подстанция обслуживала только железную дорогу, а население получало электричество от местной ГЭС, но она не функционирует уже несколько десятилетий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/zhiteli-poselka-tsandrypsh-potrebovali-reshit-vopros-s-dopolnitelnym-transformatorom-1037044488.html

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гагрский район, цандрипш, проблемы энергетической отрасли в абхазии