https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/zhiteli-poselka-tsandrypsh-potrebovali-reshit-vopros-s-dopolnitelnym-transformatorom-1037044488.html
Жители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
Жители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
Подстанция, питающая часть поселка, также снабжает электроэнергией участок железной дороги, проходящий через Цандрыпш. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T17:10+0300
2022-01-06T17:10+0300
2022-01-06T17:10+0300
в абхазии
гагрский район
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 6 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители поселка Цандрыпш Гагрского района провели собрание у администрации поселка с требованием установить на подстанции дополнительный трансформатор, об этом в интервью Sputnik рассказал первый заместитель главы администрации поселка Налик Цугба.По словам Цугба, проблема заключается в том, что подстанция, питающая часть поселка, также снабжает электроэнергией участок железной дороги, проходящий через Цандрыпш.Мощности подстанции недостаточно, чтобы одновременно обеспечивать население поселка и железную дорогу, добавил заместитель главы Цандрыпша. Подстанция питает район вокзала, центральную часть Цандрыпша и несколько сел Гагрского районаНа участке железной дороги, проходящем через поселок, расположена узловая станция. Как объяснил Цугба, на станции периодически меняют тягачи, перестраивают вагоны, иногда приходится отключать электричество в поселке на неопределенное время - полчаса или час, чтобы узловая станция функционировала без перебоев. В советское время стоял второй трансформатор, сейчас его нет, добавил Налик Цугба."Как объяснили специалисты в области энергетики, необходимо поставить второй силовой трансформатор мощностью не менее 10 мегаватт, тогда этот вопрос решится", - заметил Цугба.Проблема с энергетикой в поселке существовала все послевоенные годы, но она усугубилась по нескольким причинам."Как и по всей Абхазии есть проблема с майнингом, добыванием криптовалют, мы выявляем и отключаем их совместно с милицией, компетентными органами. Просим людей, умоляем, чтобы этот вопрос как-то решить", - отметил Цугба.Кроме того, потребление электроэнергии, по словам Цугба, увеличивается, потому что Цандрыпш не маленький поселок, количество туристических объектов и гостиниц в нем с каждым годом растет. Первый заместитель главы администрации поселка Цандрыпш выразил надежду на то, что руководство республики окажет помощь в решении энергетического вопроса.В администрации Гагрского района корреспонденту Sputnik сообщили, что обращение от администрации поселка Цандрыпш к ним поступило и они готовы оказать содействие в решении этого вопроса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-vveli-v-sukhume--1037029878.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/meboniya-rasskazal-kak-rabotaet-ingurges-1037014194.html
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гагрский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Жители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
Подстанция, питающая часть поселка, также снабжает электроэнергией участок железной дороги, проходящий через Цандрыпш.
СУХУМ, 6 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители поселка Цандрыпш Гагрского района провели собрание у администрации поселка с требованием установить на подстанции дополнительный трансформатор, об этом в интервью Sputnik рассказал первый заместитель главы администрации поселка Налик Цугба.
По словам Цугба, проблема заключается в том, что подстанция, питающая часть поселка, также снабжает электроэнергией участок железной дороги, проходящий через Цандрыпш.
"В районе цандрыпшского вокзала есть подстанция, которая питает часть поселка, но еще и железную дорогу. У нас возникла проблема с тем, что, когда поезда едут, приходится отключать население от электросети", - подчеркнул он.
Мощности подстанции недостаточно, чтобы одновременно обеспечивать население поселка и железную дорогу, добавил заместитель главы Цандрыпша. Подстанция питает район вокзала, центральную часть Цандрыпша и несколько сел Гагрского района
На участке железной дороги, проходящем через поселок, расположена узловая станция. Как объяснил Цугба, на станции периодически меняют тягачи, перестраивают вагоны, иногда приходится отключать электричество в поселке на неопределенное время - полчаса или час, чтобы узловая станция функционировала без перебоев.
В советское время стоял второй трансформатор, сейчас его нет, добавил Налик Цугба.
"Как объяснили специалисты в области энергетики, необходимо поставить второй силовой трансформатор мощностью не менее 10 мегаватт, тогда этот вопрос решится", - заметил Цугба.
Проблема с энергетикой в поселке существовала все послевоенные годы, но она усугубилась по нескольким причинам.
"Как и по всей Абхазии есть проблема с майнингом, добыванием криптовалют, мы выявляем и отключаем их совместно с милицией, компетентными органами. Просим людей, умоляем, чтобы этот вопрос как-то решить", - отметил Цугба.
Кроме того, потребление электроэнергии, по словам Цугба, увеличивается, потому что Цандрыпш не маленький поселок, количество туристических объектов и гостиниц в нем с каждым годом растет.
"Население собралось и попросило написать письмо, мы сделали обращение главе администрации Гагры и депутату от нашего района Левону Галустяну", - рассказал Цугба.
Первый заместитель главы администрации поселка Цандрыпш выразил надежду на то, что руководство республики окажет помощь в решении энергетического вопроса.
В администрации Гагрского района корреспонденту Sputnik сообщили, что обращение от администрации поселка Цандрыпш к ним поступило и они готовы оказать содействие в решении этого вопроса.