https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-3-fevralya-1037395245.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 февраля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать теплые массы воздуха с юга. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T14:25+0300

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новости

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. В четверг, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами ночью и утром возможен туман. Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба. Ветер будет колебаться от слабого до умеренного, скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии