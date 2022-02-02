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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 февраля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать теплые массы воздуха с юга. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T14:25+0300
2022-02-02T14:25+0300
2022-02-02T15:17+0300
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. В четверг, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами ночью и утром возможен туман. Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба. Ветер будет колебаться от слабого до умеренного, скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С. Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 3 февраля
14:25 02.02.2022 (обновлено: 15:17 02.02.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будут формировать теплые массы воздуха с юга.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. В четверг, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами ночью и утром возможен туман.
Атмосферное давление пониженное, 759 миллиметров ртутного столба.
Ветер будет колебаться от слабого до умеренного, скорость составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.