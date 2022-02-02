https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/putin-ssha-khotyat-vtyanut-rossiyu-v-vooruzhennyy-konflikt-1037392097.html

Путин: США хотят втянуть Россию в вооруженный конфликт

Путин: США хотят втянуть Россию в вооруженный конфликт

Президент напомнил, что ранее руководство Североатлантического альянса давало обещание не продвигать инфраструктуру НАТО ни на дюйм. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T12:14+0300

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что для Соединенных Штатов Америки первостепенной задачей является не безопасность Украины, а сдерживание развития России, в том числе и путем втягивания ее в военный конфликт. Путин напомнил, что ранее руководство Североатлантического альянса давало обещание не продвигать инфраструктуру НАТО ни на дюйм, но это обещание было нарушено. Путин напомнил, что в доктринальных документах Украины прописано желание вернуть Крым, в том числе и военным путем. Россия считает полуостров своей суверенной территорией. Учитывая эти обстоятельства, вступления Украины в НАТО приведет к тому, что Россия втянется в военный конфликт со всеми странами-членами организации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/rakety-teplovizory-spetsnaz-k-chemu-nato-gotovit-ukrainu-1037324636.html

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политика, украина, владимир путин, нато, видео, мультимедиа