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https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/ritsinskiy-park-ostanetsya-zakrytym-na-dvoe-sutok-1037390620.html
Рицинский парк останется закрытым на двое суток
Рицинский парк останется закрытым на двое суток
Общая высота снежного покрова на территории нацпарка превышает 2,5 метра. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
снег
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
погода в абхазии
озеро рица
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк будет закрыт 2 и 3 февраля. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram.Отмечается, что ожидаемое потепление до +10°С может привести на территории парка к сходу лавин, камнепаду, ледопаду и падению деревьев.Парк был закрыт с 31 января из-за угрозы схода лавин.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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снег, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, озеро рица

Рицинский парк останется закрытым на двое суток

09:50 02.02.2022 (обновлено: 11:47 02.02.2022)
© Sputnik / Виктор Панов / Перейти в фотобанкДорога на озеро Рица зимой
Дорога на озеро Рица зимой - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Виктор Панов
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Общая высота снежного покрова на территории нацпарка превышает 2,5 метра.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк будет закрыт 2 и 3 февраля. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram.
Отмечается, что ожидаемое потепление до +10°С может привести на территории парка к сходу лавин, камнепаду, ледопаду и падению деревьев.
Парк был закрыт с 31 января из-за угрозы схода лавин.
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