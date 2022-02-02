https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/ritsinskiy-park-ostanetsya-zakrytym-na-dvoe-sutok-1037390620.html

Рицинский парк останется закрытым на двое суток

Рицинский парк останется закрытым на двое суток

Общая высота снежного покрова на территории нацпарка превышает 2,5 метра. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T09:50+0300

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2022-02-02T11:47+0300

в абхазии

снег

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

погода в абхазии

озеро рица

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Рицинский реликтовый национальный парк будет закрыт 2 и 3 февраля. Об этом сообщается на странице РРНП в Instagram.Отмечается, что ожидаемое потепление до +10°С может привести на территории парка к сходу лавин, камнепаду, ледопаду и падению деревьев.Парк был закрыт с 31 января из-за угрозы схода лавин.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снег, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, озеро рица