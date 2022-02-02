https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/rusdram-predstavit-v-moskve-5-svoikh-spektakley-1037400722.html
РУСДРАМ представит в Москве пять своих спектаклей
РУСДРАМ представит в Москве пять своих спектаклей
Гастроли пройдут на сцене Театрального центра "На Страстном" и будут приурочены к 40-летнему юбилею театра. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T16:57+0300
2022-02-02T16:57+0300
2022-02-02T17:39+0300
в абхазии
театр
русдрам
спектакли
искусство
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Ф.А. Искандера покажет в Москве пять спектаклей, сообщили на сайте РУСДРАМа.Гастроли пройдут с 9 по 12 марта и будут приурочены к 40-летию театра. На сцене Театрального центра "На Страстном" будут представлены следующие спектакли:Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открылся в среду, 26 января, после семи месяцев перерыва, вызванного эпидемиологическими ограничениями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vopreki-vsemu-rusdram-otkrylsya-posle-dolgogo-pereryva-1037319384.html
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театр, русдрам, спектакли, искусство, гастроли
РУСДРАМ представит в Москве пять своих спектаклей
16:57 02.02.2022 (обновлено: 17:39 02.02.2022)
Гастроли пройдут на сцене Театрального центра "На Страстном" и будут приурочены к 40-летнему юбилею театра.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik.
Государственный Русский театр драмы имени Ф.А. Искандера покажет в Москве пять спектаклей, сообщили на сайте
РУСДРАМа.
Гастроли пройдут с 9 по 12 марта и будут приурочены к 40-летию театра. На сцене Театрального центра "На Страстном" будут представлены следующие спектакли:
9 марта в 19:00 - "Не обо мне" (по пьесе Майи Тульчинской);
10 марта в 19:00 - "Кьоджинские перепалки" (по произведению Карло Гольдони);
11 марта в 19:00 - "Игрок" (по роману Ф.М. Достоевского);
12 марта в 14:00 - "Последний из ушедших" (по роману Баграта Шинкуба);
12 марта в 20:00 - "Радость вопреки всему" (по стихотворениям и текстам Федерико Гарсиа Лорки).
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открылся в среду, 26 января, после семи месяцев перерыва, вызванного эпидемиологическими ограничениями.