https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/rusdram-predstavit-v-moskve-5-svoikh-spektakley-1037400722.html

РУСДРАМ представит в Москве пять своих спектаклей

РУСДРАМ представит в Москве пять своих спектаклей

Гастроли пройдут на сцене Театрального центра "На Страстном" и будут приурочены к 40-летнему юбилею театра. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T16:57+0300

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в абхазии

театр

русдрам

спектакли

искусство

гастроли

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Ф.А. Искандера покажет в Москве пять спектаклей, сообщили на сайте РУСДРАМа.Гастроли пройдут с 9 по 12 марта и будут приурочены к 40-летию театра. На сцене Театрального центра "На Страстном" будут представлены следующие спектакли:Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открылся в среду, 26 января, после семи месяцев перерыва, вызванного эпидемиологическими ограничениями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vopreki-vsemu-rusdram-otkrylsya-posle-dolgogo-pereryva-1037319384.html

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театр, русдрам, спектакли, искусство, гастроли