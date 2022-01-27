Вопреки всему: РУСДРАМ открылся после долгого перерыва

Театры и концертные залы страны не работали на протяжении семи месяцев из-за эпидемиологической ситуации. Наала Гумба, Сария Кварацхелия, Sputnik Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открылся в среду 26 января. Первым спектаклем, показанным РУСДРАМом после столь долгого перерыва, стала постановка российского режиссера Марии Романовой “Радость вопреки всему”. По словам актрисы Ирины Делба, труппа театра счастлива, что снова имеет возможность выступать перед зрителями. Актер Кирилл Шишкин признался, что за те месяцы, что театры были закрыты, у него даже закрадывались мысли уехать обратно в Москву. Сейчас в РУСДРАМе пошел полным ходом репетиционный процесс, технические службы проверяют готовность оборудования и техники. Гендиректор Ираклий Хинтба подчеркнул, что в театре понимают всю ответственность перед зрителем в вопросе нераспространения коронавирусной инфекции. “Мы продолжим действовать в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, утвержденными Минздравом Абхазии. У нас уже накоплен хороший опыт, мы знаем, умеем и понимаем, как нужно организовывать работу театра, чтобы она несла минимальную эпиднагрузку. РУСДРАМ будет нести только позитив, будем играть важную роль просвещения, показывать обществу моральный пример. Новость об открытии учреждений культуры вызвала большой интерес у зрителей, у нас обрывается телефон”, - заверил Хинтба. Русский театр драмы уже опубликовал афишу на февраль. По словам гендиректора, зрители уже покупают билеты. Хинтба напомнил, что их можно приобрести в том числе онлайн.Работа учреждений культуры в Абхазии была приостановлена распоряжением президента Абхазии с 12 июля 2021 года в связи с антиковидными ограничениями. Запрет на проведения спектаклей был снят 25 января 2022 года.
В Абхазии 25 января сняли ограничения на работу учреждений культуры.
Театры и концертные залы страны не работали на протяжении семи месяцев из-за эпидемиологической ситуации.
Наала Гумба, Сария Кварацхелия, Sputnik
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открылся в среду 26 января. Первым спектаклем, показанным РУСДРАМом после столь долгого перерыва, стала постановка российского режиссера Марии Романовой “Радость вопреки всему”.
По словам актрисы Ирины Делба, труппа театра счастлива, что снова имеет возможность выступать перед зрителями.
“Мы ждали этого семь месяцев, каждый раз верили, что это вот-вот произойдет. Каждый раз, просыпаясь утром, думали: Когда? Сегодня? Завтра? Послезавтра? Перерыв был гигантским. И вот он закончился. Для нас это большая радость! Знаете, нет худа без добра. Наверное, я благодарна этой ситуации, потому что ты и так влюблен в профессию, а сейчас тебе кажется, что ты ее еще больше любишь", - не сдерживала эмоций Делба.
Актер Кирилл Шишкин признался, что за те месяцы, что театры были закрыты, у него даже закрадывались мысли уехать обратно в Москву.
“Я решил, что все-таки останусь, ведь я очень люблю РУСДРАМ. Эти месяцы дались мне очень тяжело. Артист не выходящий на сцену, как и спортсмен без тренировок. Меня это угнетало морально. А сейчас это просто какая-то фантастика, потому что ничто и никогда не заменит живую связь со зрителем, когда ты видишь обратную отдачу. Это самое лучшее, что может быть”, - отметил Шишкин.
Сейчас в РУСДРАМе пошел полным ходом репетиционный процесс, технические службы проверяют готовность оборудования и техники. Гендиректор Ираклий Хинтба подчеркнул, что в театре понимают всю ответственность перед зрителем в вопросе нераспространения коронавирусной инфекции.
“Мы продолжим действовать в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, утвержденными Минздравом Абхазии. У нас уже накоплен хороший опыт, мы знаем, умеем и понимаем, как нужно организовывать работу театра, чтобы она несла минимальную эпиднагрузку. РУСДРАМ будет нести только позитив, будем играть важную роль просвещения, показывать обществу моральный пример. Новость об открытии учреждений культуры вызвала большой интерес у зрителей, у нас обрывается телефон”, - заверил Хинтба.
Русский театр драмы уже опубликовал афишу на февраль. По словам гендиректора, зрители уже покупают билеты. Хинтба напомнил, что их можно приобрести в том числе онлайн.
Работа учреждений культуры в Абхазии была приостановлена распоряжением президента Абхазии с 12 июля 2021 года в связи с антиковидными ограничениями. Запрет на проведения спектаклей был снят 25 января 2022 года.