https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vopreki-vsemu-rusdram-otkrylsya-posle-dolgogo-pereryva-1037319384.html

Вопреки всему: РУСДРАМ открылся после долгого перерыва

Вопреки всему: РУСДРАМ открылся после долгого перерыва

В Абхазии 25 января сняли ограничения на работу учреждений культуры. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T18:13+0300

2022-01-27T18:13+0300

2022-01-27T19:00+0300

в абхазии

театр

искусство

русдрам

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Театры и концертные залы страны не работали на протяжении семи месяцев из-за эпидемиологической ситуации. Наала Гумба, Сария Кварацхелия, Sputnik Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открылся в среду 26 января. Первым спектаклем, показанным РУСДРАМом после столь долгого перерыва, стала постановка российского режиссера Марии Романовой “Радость вопреки всему”. По словам актрисы Ирины Делба, труппа театра счастлива, что снова имеет возможность выступать перед зрителями. Актер Кирилл Шишкин признался, что за те месяцы, что театры были закрыты, у него даже закрадывались мысли уехать обратно в Москву. Сейчас в РУСДРАМе пошел полным ходом репетиционный процесс, технические службы проверяют готовность оборудования и техники. Гендиректор Ираклий Хинтба подчеркнул, что в театре понимают всю ответственность перед зрителем в вопросе нераспространения коронавирусной инфекции. “Мы продолжим действовать в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, утвержденными Минздравом Абхазии. У нас уже накоплен хороший опыт, мы знаем, умеем и понимаем, как нужно организовывать работу театра, чтобы она несла минимальную эпиднагрузку. РУСДРАМ будет нести только позитив, будем играть важную роль просвещения, показывать обществу моральный пример. Новость об открытии учреждений культуры вызвала большой интерес у зрителей, у нас обрывается телефон”, - заверил Хинтба. Русский театр драмы уже опубликовал афишу на февраль. По словам гендиректора, зрители уже покупают билеты. Хинтба напомнил, что их можно приобрести в том числе онлайн.Работа учреждений культуры в Абхазии была приостановлена распоряжением президента Абхазии с 12 июля 2021 года в связи с антиковидными ограничениями. Запрет на проведения спектаклей был снят 25 января 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/rossiyskiy-teatr-imeni-volkova-priedet-c-gastrolyami-v-abkhaziyu-1037016315.html

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2022

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театр, искусство, русдрам