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https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vopreki-vsemu-rusdram-otkrylsya-posle-dolgogo-pereryva-1037319384.html
Вопреки всему: РУСДРАМ открылся после долгого перерыва
Вопреки всему: РУСДРАМ открылся после долгого перерыва
В Абхазии 25 января сняли ограничения на работу учреждений культуры. 27.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-27T18:13+0300
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в абхазии
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Театры и концертные залы страны не работали на протяжении семи месяцев из-за эпидемиологической ситуации. Наала Гумба, Сария Кварацхелия, Sputnik Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открылся в среду 26 января. Первым спектаклем, показанным РУСДРАМом после столь долгого перерыва, стала постановка российского режиссера Марии Романовой “Радость вопреки всему”. По словам актрисы Ирины Делба, труппа театра счастлива, что снова имеет возможность выступать перед зрителями. Актер Кирилл Шишкин признался, что за те месяцы, что театры были закрыты, у него даже закрадывались мысли уехать обратно в Москву. Сейчас в РУСДРАМе пошел полным ходом репетиционный процесс, технические службы проверяют готовность оборудования и техники. Гендиректор Ираклий Хинтба подчеркнул, что в театре понимают всю ответственность перед зрителем в вопросе нераспространения коронавирусной инфекции. “Мы продолжим действовать в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, утвержденными Минздравом Абхазии. У нас уже накоплен хороший опыт, мы знаем, умеем и понимаем, как нужно организовывать работу театра, чтобы она несла минимальную эпиднагрузку. РУСДРАМ будет нести только позитив, будем играть важную роль просвещения, показывать обществу моральный пример. Новость об открытии учреждений культуры вызвала большой интерес у зрителей, у нас обрывается телефон”, - заверил Хинтба. Русский театр драмы уже опубликовал афишу на февраль. По словам гендиректора, зрители уже покупают билеты. Хинтба напомнил, что их можно приобрести в том числе онлайн.Работа учреждений культуры в Абхазии была приостановлена распоряжением президента Абхазии с 12 июля 2021 года в связи с антиковидными ограничениями. Запрет на проведения спектаклей был снят 25 января 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/rossiyskiy-teatr-imeni-volkova-priedet-c-gastrolyami-v-abkhaziyu-1037016315.html
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театр, искусство, русдрам

Вопреки всему: РУСДРАМ открылся после долгого перерыва

18:13 27.01.2022 (обновлено: 19:00 27.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый спектакль в Русдраме после ограничительных мер
Первый спектакль в Русдраме после ограничительных мер - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Все материалы
В Абхазии 25 января сняли ограничения на работу учреждений культуры.
Театры и концертные залы страны не работали на протяжении семи месяцев из-за эпидемиологической ситуации.
Наала Гумба, Сария Кварацхелия, Sputnik
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открылся в среду 26 января. Первым спектаклем, показанным РУСДРАМом после столь долгого перерыва, стала постановка российского режиссера Марии Романовой “Радость вопреки всему”.
По словам актрисы Ирины Делба, труппа театра счастлива, что снова имеет возможность выступать перед зрителями.

“Мы ждали этого семь месяцев, каждый раз верили, что это вот-вот произойдет. Каждый раз, просыпаясь утром, думали: Когда? Сегодня? Завтра? Послезавтра? Перерыв был гигантским. И вот он закончился. Для нас это большая радость! Знаете, нет худа без добра. Наверное, я благодарна этой ситуации, потому что ты и так влюблен в профессию, а сейчас тебе кажется, что ты ее еще больше любишь", - не сдерживала эмоций Делба.

Актер Кирилл Шишкин признался, что за те месяцы, что театры были закрыты, у него даже закрадывались мысли уехать обратно в Москву.
“Я решил, что все-таки останусь, ведь я очень люблю РУСДРАМ. Эти месяцы дались мне очень тяжело. Артист не выходящий на сцену, как и спортсмен без тренировок. Меня это угнетало морально. А сейчас это просто какая-то фантастика, потому что ничто и никогда не заменит живую связь со зрителем, когда ты видишь обратную отдачу. Это самое лучшее, что может быть”, - отметил Шишкин.
Сейчас в РУСДРАМе пошел полным ходом репетиционный процесс, технические службы проверяют готовность оборудования и техники. Гендиректор Ираклий Хинтба подчеркнул, что в театре понимают всю ответственность перед зрителем в вопросе нераспространения коронавирусной инфекции.
“Мы продолжим действовать в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, утвержденными Минздравом Абхазии. У нас уже накоплен хороший опыт, мы знаем, умеем и понимаем, как нужно организовывать работу театра, чтобы она несла минимальную эпиднагрузку. РУСДРАМ будет нести только позитив, будем играть важную роль просвещения, показывать обществу моральный пример. Новость об открытии учреждений культуры вызвала большой интерес у зрителей, у нас обрывается телефон”, - заверил Хинтба.
РУСДРАм открыл свои двери зрителям после карантина - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
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Российский театр имени Волкова приедет c гастролями в Абхазию
3 января, 19:30
Русский театр драмы уже опубликовал афишу на февраль. По словам гендиректора, зрители уже покупают билеты. Хинтба напомнил, что их можно приобрести в том числе онлайн.
Работа учреждений культуры в Абхазии была приостановлена распоряжением президента Абхазии с 12 июля 2021 года в связи с антиковидными ограничениями. Запрет на проведения спектаклей был снят 25 января 2022 года.
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18:13
Радость вопреки ковиду: первый спектакль РУСДРАМа после перерыва
© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.

РУСДРАМ открылся после долгого перерыва. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно.

Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.

У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А в зале все присутствовавшие носили маски.

А в зале все присутствовавшие носили маски. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

А в зале все присутствовавшие носили маски.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.

Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.

Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу.

Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В театре продолжался репетиционный процесс.

В театре продолжался репетиционный процесс. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В театре продолжался репетиционный процесс.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.

Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.

Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.

1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ открылся после долгого перерыва.

2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ко встрече со зрителем в театре подошли ответственно.

3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа в зал зрители обрабатывали руки антисептиком.

4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

А в зале все присутствовавшие носили маски.

5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым спектаклем после семимесячного перерыва стала постановка “Радость вопреки всему” российского режиссера Марии Романовой.

6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля состоялась еще в сентябре 2020 года.

7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Русский театр был закрыт с июля 2021 года, несмотря на это актеры не прерывали работу.

8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

В театре продолжался репетиционный процесс.

9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также труппа не раз выезжала на гастроли в Россию.

10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сами актеры признались, что встреча с абхазским зрителем была долгожданной.

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