https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-vyvoz-sigaret-i-vvoz-kontrabandnoy-kosmetiki-1037404664.html

Таможенники пресекли незаконный вывоз сигарет и ввоз контрабандной косметики

Таможенники пресекли незаконный вывоз сигарет и ввоз контрабандной косметики

Товары, перемещавшиеся через границу Абхазии с нарушением законодательства, были изъяты на посту "Ингур" и в Сухуме. 02.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-02T19:42+0300

2022-02-02T19:42+0300

2022-02-02T19:42+0300

в абхазии

контрабанда

сигареты

косметика

криминал

таможня

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Абхазии пресек контрабанду сигарет и косметики, сообщили на сайте Государственного таможенного комитета. В этот же день таможенники проводили оперативно-профилактические мероприятия в Сухуме. В столице они проверили вещи гражданки Абхазии. В ручной клади у женщины была обнаружена косметика на сумму 70 тыс рублей. Товар был ввезен в республику с нарушением таможенного законодательства. По этому правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vrednaya-privychka-rossiyanku-poymali-na-kontrabande-sigaret-iz-abkhazii-1037319007.html

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

контрабанда, сигареты, косметика, криминал, таможня