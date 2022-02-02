https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-vyvoz-sigaret-i-vvoz-kontrabandnoy-kosmetiki-1037404664.html
Таможенники пресекли незаконный вывоз сигарет и ввоз контрабандной косметики
Таможенники пресекли незаконный вывоз сигарет и ввоз контрабандной косметики
Товары, перемещавшиеся через границу Абхазии с нарушением законодательства, были изъяты на посту "Ингур" и в Сухуме. 02.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-02T19:42+0300
2022-02-02T19:42+0300
2022-02-02T19:42+0300
в абхазии
контрабанда
сигареты
косметика
криминал
таможня
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Абхазии пресек контрабанду сигарет и косметики, сообщили на сайте Государственного таможенного комитета. В этот же день таможенники проводили оперативно-профилактические мероприятия в Сухуме. В столице они проверили вещи гражданки Абхазии. В ручной клади у женщины была обнаружена косметика на сумму 70 тыс рублей. Товар был ввезен в республику с нарушением таможенного законодательства. По этому правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vrednaya-privychka-rossiyanku-poymali-na-kontrabande-sigaret-iz-abkhazii-1037319007.html
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контрабанда, сигареты, косметика, криминал, таможня
Таможенники пресекли незаконный вывоз сигарет и ввоз контрабандной косметики
Товары, перемещавшиеся через границу Абхазии с нарушением законодательства, были изъяты на посту "Ингур" и в Сухуме.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik.
Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Абхазии пресек контрабанду сигарет и косметики, сообщили на сайте
Государственного таможенного комитета.
На посту "Ингур" 31 января 2022 года во время досмотра ручной клади гражданки, следовавшей в Грузию, были обнаружены и изъяты 4 тыс штук табачной продукции. Товар имел акцизные марки Абхазии. Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Таможенного комитета Абхазии.
В этот же день таможенники проводили оперативно-профилактические мероприятия в Сухуме. В столице они проверили вещи гражданки Абхазии. В ручной клади у женщины была обнаружена косметика на сумму 70 тыс рублей. Товар был ввезен в республику с нарушением таможенного законодательства. По этому правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.