https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/vrednaya-privychka-rossiyanku-poymali-na-kontrabande-sigaret-iz-abkhazii-1037319007.html

Вредная привычка: россиянку поймали на контрабанде сигарет из Абхазии

Вредная привычка: россиянку поймали на контрабанде сигарет из Абхазии

В 2022 году было возбуждено уже более 20 дел по факту попытки незаконного провоза табачных изделий через российско-абхазскую границу. 27.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-27T19:35+0300

2022-01-27T19:35+0300

2022-01-27T19:35+0300

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Гражданку России задержали на посту "Адлер" за попытку незаконного ввоза в Россию сигарет, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.Россиянка выезжала из Абхазии на автомобиле "ВАЗ-2107". Причиной проверки ее машины стало необычное поведение. Пограничники обратили внимание на то, что женщина нервничала во время таможенного оформления.Во время досмотра автомобиля было обнаружено 360 пачек импортных сигарет. Их спрятали за спинкой заднего пассажирского сиденья.Контрабандная продукция и транспортное средство были конфискованы для дальнейшего принятия процессуального решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/tamozhenniki-rossii-presekli-kontrabandu-sigaret-iz-abkhazii-1037299857.html

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новости, государственная граница, контрабанда, сигареты