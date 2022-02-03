https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/glavnyy-chetverg-gabelaya-ob-energosnabzhenii-ochamchyrskogo-rayona-i-borbe-s-mayningom-1037413496.html
Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом
Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом
Исполняющий обязанности главы Очамчырского района Артемон Габелая в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Главный четверг" рассказал о положении дел в... 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T17:25+0300
2022-02-03T17:25+0300
2022-02-03T18:27+0300
радио
абхазия
очамчырский район
энергосбережение
майнинг в абхазии
главный четверг
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037416353_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2585fb1b78292517f6e5290212bd8549.jpg
Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом
Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом
В Абхазии в связи с большими нагрузками на электросети периодически происходят аварии, вводятся ограничения на подачу электроэнергии.Артемон Габелая подробнее рассказал о том, какова ситуация в Очамчырском районе, какие меры предпринимаются для сокращения потребления электроэнергии и как борются с майнингом.По его словам, особенно большие нагрузки на электросети в городе Очамчыра, в селах Баслаху, Акуаска, Джал, поэтому в районе частые аварии, горят трансформаторы, люди в зимний период, в пандемию по несколько часов, а иногда и дней остаются без электричества.Исполняющий обязанности главы Очамчырского района рассказал и о результатах борьбы с незаконными подключениями к электросетям, о сложностях в выявлении майнинг-аппаратов, их изъятии.Подробности в аудиофайле.
абхазия
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/03/1037416353_95:0:2000:1429_1920x0_80_0_0_3578035ce351348c25f32562327d6a74.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, очамчырский район, энергосбережение, майнинг в абхазии, главный четверг, подкасты, аудио
Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом
17:25 03.02.2022 (обновлено: 18:27 03.02.2022) Подписаться на
Исполняющий обязанности главы Очамчырского района Артемон Габелая в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Главный четверг" рассказал о положении дел в энергетике района и о ситуации с коронавирусом.
В Абхазии в связи с большими нагрузками на электросети периодически происходят аварии, вводятся ограничения на подачу электроэнергии.
Артемон Габелая подробнее рассказал о том, какова ситуация в Очамчырском районе, какие меры предпринимаются для сокращения потребления электроэнергии и как борются с майнингом.
По его словам, особенно большие нагрузки на электросети в городе Очамчыра, в селах Баслаху, Акуаска, Джал, поэтому в районе частые аварии, горят трансформаторы, люди в зимний период, в пандемию по несколько часов, а иногда и дней остаются без электричества.
Исполняющий обязанности главы Очамчырского района рассказал и о результатах борьбы с незаконными подключениями к электросетям, о сложностях в выявлении майнинг-аппаратов, их изъятии.
Подробности в аудиофайле.