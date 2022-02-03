https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/glavnyy-chetverg-gabelaya-ob-energosnabzhenii-ochamchyrskogo-rayona-i-borbe-s-mayningom-1037413496.html

Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом

Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом

Исполняющий обязанности главы Очамчырского района Артемон Габелая в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Главный четверг" рассказал о положении дел в... 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T17:25+0300

2022-02-03T17:25+0300

2022-02-03T18:27+0300

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Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом Главный четверг: Габелая об энергоснабжении Очамчырского района и борьбе с майнингом

В Абхазии в связи с большими нагрузками на электросети периодически происходят аварии, вводятся ограничения на подачу электроэнергии.Артемон Габелая подробнее рассказал о том, какова ситуация в Очамчырском районе, какие меры предпринимаются для сокращения потребления электроэнергии и как борются с майнингом.По его словам, особенно большие нагрузки на электросети в городе Очамчыра, в селах Баслаху, Акуаска, Джал, поэтому в районе частые аварии, горят трансформаторы, люди в зимний период, в пандемию по несколько часов, а иногда и дней остаются без электричества.Исполняющий обязанности главы Очамчырского района рассказал и о результатах борьбы с незаконными подключениями к электросетям, о сложностях в выявлении майнинг-аппаратов, их изъятии.Подробности в аудиофайле.

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абхазия, очамчырский район, энергосбережение, майнинг в абхазии, главный четверг, подкасты, аудио