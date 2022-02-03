https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/komissar-berkuta-ili-bratishka-pamyati-kavalera-ordena-leona-zaura-tyrkba-1037396750.html

Комиссар "Беркута", или Братишка: памяти кавалера ордена Леона Заура Тыркба

Комиссар "Беркута", или Братишка: памяти кавалера ордена Леона Заура Тыркба

Почетный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Абхазия по вольной борьбе, заслуженный тренер РСФСР по конному спорту, кавалер орденов Леона и... 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T14:20+0300

2022-02-03T14:20+0300

2022-02-03T14:33+0300

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Какой вклад внес Заур Тыркба в достижение победы над грузинскими захватчиками, почему однополчане испытывали к нему глубокое уважение и доверие, какой сделали подарок на его день рождения во время войны, а также почему его прозвали Братишкой, читайте в материале корреспондента Sputnik.Путь воинаГерой Абхазии Геннадий Маргания был знаком с Зауром Тыркба с детства. Они жили по соседству в Гудауте и вряд ли могли представить, что их пути когда-нибудь пересекутся на тропе войны. Когда 14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, Маргания был председателем совета воинов-интернационалистов Гудаутского района, и его вызвали во временный штаб, который был разбит в местном лесхозе.Первое боевое задание группы разведчиков, которая состояла из ветеранов Афганистана, спортсменов, охотников и хорошо ориентирующихся в горах людей, заключалось в том, чтобы они скрытно зашли в высокогорное село Псху Сухумского района и удержали единственно доступный на тот момент аэродром.Это спецподразделение назвали "Беркутом". Геннадий Маргания был назначен его командиром, а Заур Тыркба комиссаром. Поставленную задачу абхазские разведчики выполнили успешно и, без преувеличения, навели "шума".Находясь в Псху, им удалось взять в плен трех офицеров грузинской армии и одного механика-водителя, которые дислоцировались за линией фронта неподалеку от СухумГЭС. Впоследствии их удалось обменять на 20 абхазских и чеченских бойцов, находившихся в плену у грузин.Помимо этого, Тыркба сумел создать горно-стрелковую группу и заручиться поддержкой местного населения для налаживания поставок гуманитарной помощи пациентам военного госпиталя, бойцам фронта в виде продуктов питания и скота."Беркут" провел в Псху около полутора месяцев. В начале ноября разведчики пешком преодолели 32 километра и спустились к Гагре, где объединились с группой "Град". Под командованием Гиви Агрба они впервые вступили в бой с противником уже на линии фронта. В мартовском наступлении спецподразделение было переименовано в отдельную разведывательную роту штаба армии и второй бригады.3 февраля 1993 года Тыркба исполнилось 52 года. В этот день он находился вместе с однополчанами в Верхней Эшере: генеральный штаб обладал информацией о том, что в населенном пункте Парчанда должен высадиться грузинский воздушный десант.Заур Тыркба бок о бок с однополчанами прошел всю войну. Принял участие во всех крупномасштабных боевых действиях. За несколько дней до победы они зачистили от сил противника Гулрыпшский район, где Тыркба нашел схрон вражеского оружия и боеприпасов.После освобождения Абхазии он оставался комиссаром Гудаутской бригады и активно участвовал в охране государственной границы по реке Ингур в селах Тагелон и Хурча Галского района, возглавлял борьбу с диверсионными группами.В ходе Кодорских событий 2001 года в контактном бою с боевиками Гелаева Тыркба был ранен. В 2008 году он принимал участие в операции по освобождению Кодорского ущелья в качестве комиссара Гудаутской шестой мотострелковой бригады.Указом президента Республики Абхазия за проявленный в период Отечественной войны народа Абхазии героизм, стойкость и мужество 9 сентября 1998 года Заур Тыркба был награжден орденом Леона.21 сентября 2009 года указом президента Абхазии награжден медалью "За освобождение Кодора". 28 декабря 2016 года за заслуги в развитии физической культуры и спорта был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Называй меня БратишкойЗаур Тыркба также был известен в обществе как Братишка. Версий о том, как он получил второе имя, несколько. По словам Маргания, "погоняло" это за ним закрепилось из-за его привычки так обращаться к близким ему людям или же к тем, кто запал ему в душу.Геннадий Маргания запомнил Заура Тыркба как человека прямолинейного, любящего правду. При необходимости мог быть дерзким и жестким. Не стеснялся в выражении и отстаивании своей точки зрения перед вышестоящими чинами, в том числе, перед генералами армии.При всем этом ценил мнение тех, кто лучше него разбирается в том или ином вопросе. Пользовался большим уважением и мог найти общий язык как с молодежью, так и со старшим поколением."К нему тянулась молодежь, и многие из них были его воспитанниками в спорте – стали чемпионами и призерами разных соревнований. Также Заур Ахметович был хорошим охотником, прекрасно стрелял, ездил верхом, и у него всегда были хорошо обученные собаки и хорошие ружья", – отметил Маргания.Герой Абхазии, ветеран афганской войны Руслан Ладария познакомился с Зауром Тыркба на второй день после начала боевых действий в Абхазии, но слышал о нем задолго до этого.Ладария признался, что он и его сверстники видели в Братишке мудрого и опытного человека, который всегда готов прийти на помощь и дать полезный совет как в житейских вопросах, так и в военном деле.Что касается непосредственно военных навыков, подчеркнул собеседник, у Тыркба не было военного образования, но при этом он мыслил, как стратег."Заур Ахметович был инициатором провести июльское наступление через горы. Он с первых дней войны разрабатывал этот план, консультировался с проводниками, знающими все горные тропы, и всегда говорил, что для освобождения Сухума нужно занимать высоты. Он интуитивно мыслил, как профессиональный военный с большим опытом", – отметил Ладария.Он также добавил, что благодаря такому подходу Тыркба к боевым действиям, удалось спасти много жизней.По воспоминаниям Ладария, Заур Тыркба сам попросил называть его Братишкой, что, несомненно, еще больше сблизило его с молодежью. В минуту затишья во время войны все собирались вокруг Братишки и слушали его истории, произошедшие с ним в повседневной жизни или спорте.Особое отношение Тыркба к каждому своему товарищу проявилось также в день его рождения, когда однополчане приготовили для него подарок в виде козлятины. Как рассказал Ладария, он и еще несколько бойцов в тот день были на задании и не попали на застолье, но Братишка о них не забыл. Он приберег праздничное блюдо для отсутствовавших друзей, которые вернулись с задания спустя пару дней.Руслан Ладария и Заур Тыркба не перестали общаться после войны. Они еще долгие годы дружили и вели бизнес, разделяли хорошие и трагические моменты в жизни.Тыркба умер 17 октября 2018 года после продолжительной болезни почек. Ладария признался, что смерть Братишки для него стала большой утратой."Мы этого не ожидали. Его действительно очень не хватает. Уход от нас Братишки – потеря не только для близких ему людей, но и для всей Абхазии. Если не болезнь, уверяю вас, он еще много полезного мог сделать для нашей страны", – подчеркнул Руслан Ладария.Спортсмен и дядяЗаур Тыркба увлекся борьбой еще в школьные годы. Он тренировался в Гудаутской детско-юношеской спортивной школе. Многократно становился победителем первенств и чемпионатов Абхазии, Грузинской ССР, Украинской ССР, Всесоюзного совета Добровольного спортивного общества "Динамо".С 1965 по 1985 годы работал старшим тренером в Гудаутской ДЮСШ. Подготовил большую группу известных борцов Абхазии, мастеров спорта СССР, победителей и призеров чемпионатов Абхазии, Грузинской ССР, крупных международных турниров.В 1980-е годы Тыркба перешел на тренерскую работу по конному спорту. Был тренером мастера спорта международного класса, чемпиона СССР Харлама Симония.Своими воспоминания о нем поделился призер соревнований СССР по вольной борьбе, председатель Союза ветеранов спорта Абхазии и директор спортивного клуба "Абаза" Леонид Боджгуа, который начал тренироваться у Заура Тыркба в 1975 году.Боджгуа добавил, что многому научился у Тыркба и за короткий промежуток времени стал завоевывать медали. Подготовка проходила далеко не в самых комфортных условиях. В гудаутской спортшколе тогда даже не было горячей воды, а зал для тренировок был очень маленьким. В таких "спартанских" условиях ковали чемпионов.После окончания учебы в Санкт-Петербурге Боджгуа вернулся в Абхазию и начал вместе с Тыркба тренировать детей в селе Ачандара. Расходы на все это Тыркба взял на себя."Он умел настроить спортсменов перед поединком. Произносил речи, которые поднимали дух ребят. Конечно, как и любой тренер, был строгим, но к тому же добродушным и порядочным. Не мирился с несправедливостью и всегда был честен", – сказал Боджгуа и отметил, что называть тренера по прозвищу позволить себе не мог. Обращался к нему как к дяде Зурику.Племянник Заура Тыркба Инал Лазба рассказал, что обе версии появления такого прозвища не безосновательны. Оно закрепилось за ним еще в молодости, и во время войны такое звучное второе имя привлекло внимание первого президента Абхазии Владислав Ардзинба. Глава государства поинтересовался у одного из общих знакомых, почему человека, которого он знает как Заура Ахметовича, называют Братишкой. Ему ответили, что это исключительно из любви к этому человеку.Лазба подчеркнул, что его дядя прошел сложный жизненный путь в борьбе за Абхазию, ее традиции и культуру.По воспоминаниям Лазба, его дядя всегда умел подобрать мудрые слова в любой жизненной ситуации. Такие слова, которые правильно воспринимались людьми разных возрастов, разного социального положения и статуса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html

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