https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/meboniya-ingurges-mozhet-pereyti-na-rabotu-po-grafiku-1037410507.html

Мебония: работа ИнгурГЭС может быть ограничена

Мебония: работа ИнгурГЭС может быть ограничена

Уровень воды в Джварском водохранилище к 3 февраля составляет 415, 50 метров над уровнем моря, критической отметкой считается – 425 метров. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T12:45+0300

2022-02-03T12:45+0300

2022-02-03T13:08+0300

в абхазии

черноморэнерго

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Резервы в Джварском водохранилище практически исчерпаны, если ситуация не изменится, то ИнгурГЭС не сможет работать беспрерывно, рассказал в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония.Основной причиной сложившейся ситуации Мебония называет резкий рост уровня потребления электроэнергии. По его словам, необходимо, чтобы в ближайшее время сократилось потребление, либо изменились погодные условия и пошел дождь. По информации гендиректора станции, в 2020 году Абхазия потребила около 2 млрд 520 млн кВт.ч, а в 2021 году почти 3 млрд."Потребление настолько стремительно растет, что опережает всякие ремонты в деривационном тоннеле, за счет чего шла экономия. Если бы не был там проведен ремонт, то такая ситуация создалась бы 15-20 дней назад. Турбина питается за счет воды. Или нужно ограничить потребление, или на несколько часов станция будет останавливать работу, другого выхода нет", – подчеркнул Мебония.По словам Мебония, восточная часть Абхазии, которая питается от ИнгурГЭС, потребляет около 170 мегаватт в час.Как долго сохранится критическая ситуация, предсказать сложно, отметил Мебония."Если с середины февраля или в марте будет потепление, то ту часть, которая подключена к ИнгурГЭС, наверное, сможем обеспечить. Но об этом пока сложно говорить", – добавил он.С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии отменен за исключением ограничений, которые вводятся в случае возросшей нагрузки на электросети.Как ранее уточняли в "Черноморэнерго", со дня начала перетока электроэнергии из России высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" продолжают питаться от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1. Эти линии обеспечивают электричеством Очамчырский, Гулрыпшский и Галский районы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/veer-po-nuzhde-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektrichestva-1037175278.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210402/Zhizn-pod-zemley-remont-tonnelya-IngurGES-1032135634.html

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черноморэнерго, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия