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https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/rossiya-obyavila-otvet-na-mery-germanii-protiv-rt-de-1037418330.html
Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE
Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE
Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T19:15+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. В России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. О санкциях, объявленных в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE, сообщается на сайте МИД страны.Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.Российский МИД планирует сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора — указанным лицам будет запрещен въезд на территорию России.Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/lavrov-est-osnovaniya-polagat-chto-vlasti-frg-imeyut-otnoshenie-k-pritesneniyam-rt-de-1037189537.html
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германия, россия, мид рф, политика, rt

Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE

19:15 03.02.2022 (обновлено: 19:24 03.02.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. В России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. О санкциях, объявленных в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE, сообщается на сайте МИД страны.
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Лавров: есть основания полагать, что власти ФРГ имеют отношение к притеснениям RT DE
18 января, 15:50
Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.
Также ведомство собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Российский МИД планирует сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора — указанным лицам будет запрещен въезд на территорию России.
Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.
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