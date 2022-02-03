https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/rossiya-obyavila-otvet-na-mery-germanii-protiv-rt-de-1037418330.html

Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE

Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE

Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T19:15+0300

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. В России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. О санкциях, объявленных в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE, сообщается на сайте МИД страны.Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.Российский МИД планирует сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора — указанным лицам будет запрещен въезд на территорию России.Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/lavrov-est-osnovaniya-polagat-chto-vlasti-frg-imeyut-otnoshenie-k-pritesneniyam-rt-de-1037189537.html

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