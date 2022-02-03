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Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE
Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE
Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T19:15+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. В России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. О санкциях, объявленных в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE, сообщается на сайте МИД страны.Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.Российский МИД планирует сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора — указанным лицам будет запрещен въезд на территорию России.Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220118/lavrov-est-osnovaniya-polagat-chto-vlasti-frg-imeyut-otnoshenie-k-pritesneniyam-rt-de-1037189537.html
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Россия объявила ответ на меры Германии против RT DE
19:15 03.02.2022 (обновлено: 19:24 03.02.2022) Подписаться на
Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik.
В России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. О санкциях, объявленных в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE, сообщается на сайте
МИД страны.
Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.
Также ведомство собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Российский МИД планирует сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора — указанным лицам будет запрещен въезд на территорию России.
Ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии.