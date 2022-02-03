https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/rubl-nazvali-samoy-nedootsenennoy-valyutoy-po-indeksu-bigmaka-1037409706.html

Рубль назвали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"

Рубль назвали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"

За сумму, в которую обходится бургер в McDonald's в США, можно купить три бургера в России. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T11:28+0300

2022-02-03T11:28+0300

2022-02-03T12:17+0300

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Рубль оказался самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака", об этом пишет The Economist.Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар: рубль недооценен на 70 процентов.Среди представленных в рейтинге валют рубль занял последнее место. В январе и июле 2021 года он оказывалась на предпоследней строчке, а последним был ливанский фунт. На этот раз предпоследнее место досталось турецкой лире, которая недооценена на 67,9 процента. При этом недооценка евро составила 14,7 процента, британского фунта — 17,1 процента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rubl-vernulsya-v-top-20-samykh-populyarnykh-valyut-mira-1036460254.html

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рубль, в мире, экономика