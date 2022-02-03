https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/rubl-nazvali-samoy-nedootsenennoy-valyutoy-po-indeksu-bigmaka-1037409706.html
Рубль назвали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"
Рубль назвали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"
За сумму, в которую обходится бургер в McDonald's в США, можно купить три бургера в России. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-03T11:28+0300
2022-02-03T11:28+0300
2022-02-03T12:17+0300
рубль
в мире
экономика
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Рубль оказался самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака", об этом пишет The Economist.Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар: рубль недооценен на 70 процентов.Среди представленных в рейтинге валют рубль занял последнее место. В январе и июле 2021 года он оказывалась на предпоследней строчке, а последним был ливанский фунт. На этот раз предпоследнее место досталось турецкой лире, которая недооценена на 67,9 процента. При этом недооценка евро составила 14,7 процента, британского фунта — 17,1 процента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rubl-vernulsya-v-top-20-samykh-populyarnykh-valyut-mira-1036460254.html
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рубль, в мире, экономика
Рубль назвали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"
11:28 03.02.2022 (обновлено: 12:17 03.02.2022)
За сумму, в которую обходится бургер в McDonald's в США, можно купить три бургера в России.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik.
Рубль оказался самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака", об этом пишет The Economist
.
Бургер в сети ресторанов быстрого питания McDonald's в США стоит около 444 рублей - 5,81 доллара, а в России — 135 рублей, или 1,77 доллара.
Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар: рубль недооценен на 70 процентов.
Среди представленных в рейтинге валют рубль занял последнее место.
В январе и июле 2021 года он оказывалась на предпоследней строчке, а последним был ливанский фунт. На этот раз предпоследнее место досталось турецкой лире, которая недооценена на 67,9 процента. При этом недооценка евро составила 14,7 процента, британского фунта — 17,1 процента.