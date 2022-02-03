https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/situatsiyu-na-ingurskoy-ges-prokommentirovali-v-chernomorenergo-1037413221.html

Критическую ситуацию на ИнгурГЭС подтвердили в "Черноморэнерго"

Критическую ситуацию на ИнгурГЭС подтвердили в "Черноморэнерго"

Энергетики напомнили, что электростанция питает только часть восточных районов Абхазии. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T15:15+0300

2022-02-03T15:15+0300

2022-02-03T16:26+0300

в абхазии

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электроснабжение

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В связи со значительно выросшим потреблением электроэнергии, расход воды в Джварском водохранилище увеличился, уровень ее приблизился к критической отметке, сообщили в пресс-службе республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго". При этом в "Черномрэнерго" заверили, что правительство Абхазии и предприятие принимают все меры, чтобы не допустить перебоев в системе электроснабжения страны. Ранее гендиректор Ингурской ГЭС Леван Мебония сообщил, что уровень воды в Джварском водохранилище к 3 февраля составляет 415,5 метра над уровнем моря. Критической отметкой считается – 425 метров. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то в работе ГЭС будут перебои.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/meboniya-rasskazal-kak-rabotaet-ingurges-1037014194.html

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гэс, электроснабжение, электричество