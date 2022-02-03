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https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/zaregistrirovano-112-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-parlament-abkhazii-1037417586.html
Зарегистрировано 112 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии
Зарегистрировано 112 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии
Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. 03.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Центризбирком зарегистрировал 112 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии. В четверг 3 февраля своих кандидатов в депутаты выдвинули две инициативные группы:На 3 февраля ЦИК зарегистрировал 112 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
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Зарегистрировано 112 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии

18:18 03.02.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукРегистрация кандидатов в президенты в ЦИК
Регистрация кандидатов в президенты в ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Центризбирком зарегистрировал 112 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии.
В четверг 3 февраля своих кандидатов в депутаты выдвинули две инициативные группы:
Евгений Конджария по избирательному округу №11 (Бзыпский),
Реваз Бения по избирательному округу №13 (Гагрский городской).
На 3 февраля ЦИК зарегистрировал 112 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
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