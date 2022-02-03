https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/zaregistrirovano-112-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-parlament-abkhazii-1037417586.html

Зарегистрировано 112 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии

Зарегистрировано 112 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии

Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T18:18+0300

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Центризбирком зарегистрировал 112 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент Абхазии. В четверг 3 февраля своих кандидатов в депутаты выдвинули две инициативные группы:На 3 февраля ЦИК зарегистрировал 112 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

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