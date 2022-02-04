https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/bolee-poloviny-rakovykh-zabolevaniy-v-abkhazii-vyyavlyayut-na-posledney-stadii-1037427214.html
Более половины раковых заболеваний в Абхазии выявляют на последней стадии
Более половины раковых заболеваний в Абхазии выявляют на последней стадии
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается 4 февраля. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T17:50+0300
2022-02-04T17:50+0300
2022-02-04T18:11+0300
в абхазии
рак
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медицина
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Более половины раковых заболеваний в Абхазии выявляют на последней, четвертой, стадии, сказала в интервью радио Sputnik онколог, кандидат медицинских наук Мрамза Кварчия.Эти показатели она назвала очень высокими и добавила, что причиной является позднее обращение жителей республики к медикам, а также отсутствие культуры профилактической проверки состояния здоровья.В случае выявления онкологического заболевания на ранней стадии у пациента есть возможность вылечиться, подчеркнула медик."При выявлении заболевания на первой и второй стадиях у врача есть возможность вылечить пациента. Если болезнь на третьей и четвертой стадии, то наши возможности ограничены, победить онкологию в этом случае очень сложно", – говорит онколог.На первой и второй стадиях онкологическая болезнь не дает о себе знать, поэтому люди не обращаются за медицинской помощью. Состояние здоровья ухудшается на поздних стадиях рака."Поэтому очень важно проводить профилактические обследования, так как ранние стадии онкологии мы можем обнаружить путем профилактических обследований. Люди, которым 40-50 лет, раз в год должны обследоваться у онколога, необходимо проверять легкие, печень, желудок. У девушек, которым исполнилось 15-17 лет, могут возникать проблемы в области маммологии, поэтому они должны проверяться раз в год или два года если даже ничего не болит", – сказала Мрамза Кварчия.Женщины от 40 лет раз в год должны проходить маммографию. Одна из причин возникновения рака среди мужчин – курение и чрезмерное употребление спиртных напитков, рассказала онколог.Кроме того, существует предрасположенность к онкологическим заболеваниям у представителей одной семьи. В подобных случаях все представители семьи, где были выявлены случаи заболевания, должны следить за состоянием здоровья и проходить ежегодные обследования, подчеркнула Кварчия.К группам риска относятся люди, которые трудятся в покрасочных или мебельных цехах, добавила врач.Работники таких производств должны соблюдать меры предосторожности, надевать специальные маски, заметила специалист.Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается 4 февраля с целью привлечения внимания общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200204/Onkolog-Aleksandr-Adyrkhaev-nuzhno-zastavlyat-cheloveka-idti-k-vrachu-dazhe-protiv-voli-1029390889.html
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рак, абхазия, медицина
Более половины раковых заболеваний в Абхазии выявляют на последней стадии
17:50 04.02.2022 (обновлено: 18:11 04.02.2022) Подписаться на
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается 4 февраля.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Более половины раковых заболеваний в Абхазии выявляют на последней, четвертой, стадии, сказала в интервью радио Sputnik онколог, кандидат медицинских наук Мрамза Кварчия.
Эти показатели она назвала очень высокими и добавила, что причиной является позднее обращение жителей республики к медикам, а также отсутствие культуры профилактической проверки состояния здоровья.
"Среди женщин наиболее распространены онкологические заболевания молочной железы, среди мужчин – рак легких", – сообщила Кварчия.
В случае выявления онкологического заболевания на ранней стадии у пациента есть возможность вылечиться, подчеркнула медик.
"При выявлении заболевания на первой и второй стадиях у врача есть возможность вылечить пациента. Если болезнь на третьей и четвертой стадии, то наши возможности ограничены, победить онкологию в этом случае очень сложно", – говорит онколог.
На первой и второй стадиях онкологическая болезнь не дает о себе знать, поэтому люди не обращаются за медицинской помощью. Состояние здоровья ухудшается на поздних стадиях рака.
"Поэтому очень важно проводить профилактические обследования, так как ранние стадии онкологии мы можем обнаружить путем профилактических обследований. Люди, которым 40-50 лет, раз в год должны обследоваться у онколога, необходимо проверять легкие, печень, желудок. У девушек, которым исполнилось 15-17 лет, могут возникать проблемы в области маммологии, поэтому они должны проверяться раз в год или два года если даже ничего не болит", – сказала Мрамза Кварчия.
Женщины от 40 лет раз в год должны проходить маммографию.
Одна из причин возникновения рака среди мужчин – курение и чрезмерное употребление спиртных напитков, рассказала онколог.
Кроме того, существует предрасположенность к онкологическим заболеваниям у представителей одной семьи. В подобных случаях все представители семьи, где были выявлены случаи заболевания, должны следить за состоянием здоровья и проходить ежегодные обследования, подчеркнула Кварчия.
К группам риска относятся люди, которые трудятся в покрасочных или мебельных цехах, добавила врач.
"В Абхазии не так много профессий, которые вызывают опасность, у нас немного вредных производств. Но, люди, которые красят автомобили имеют дело с токсичными веществами, они могут вызвать болезнь легких. Также люди, которые работают на мебельных фабриках, подвергаются риску", – сказала она.
Работники таких производств должны соблюдать меры предосторожности, надевать специальные маски, заметила специалист.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается 4 февраля с целью привлечения внимания общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания.