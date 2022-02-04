https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/krupnaya-partiya-kontrabandy-sigaret-byla-vyyavlena-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1037426628.html
Крупная партия контрабанды сигарет была выявлена на российско-абхазской границе
Крупная партия контрабанды сигарет была выявлена на российско-абхазской границе
По российскому законодательству, совершеннолетний гражданин может перевозить через границу не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака, а также... 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T17:20+0300
2022-02-04T17:20+0300
2022-02-04T17:46+0300
южное таможенное управление
контрабанда
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли ввоз на территорию России более 800 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками, сообщает пресс-секретарь Службы по городу Сочи Краснодарской таможни.Автомобиль марки VOLVO S40, направлявшийся из Абхазии в Россию, был остановлен в ходе проведения таможенных проверок. Поведение водителя показалось сотрудникам таможни подозрительным, машину осмотрели с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).В результате таможенники обнаружили сотни пачек сигарет разных марок, спрятанные под приборной панелью, а также под обшивкой двери и боковой стенки багажника машины. Автомобиль и контрабандный товар были изъяты, образцы отправлены на экспертизу. Также по факту правонарушений были возбуждены административные дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-vyvoz-sigaret-i-vvoz-kontrabandnoy-kosmetiki-1037404664.html
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южное таможенное управление, контрабанда, сигареты, новости
Крупная партия контрабанды сигарет была выявлена на российско-абхазской границе
17:20 04.02.2022 (обновлено: 17:46 04.02.2022) Подписаться на
По российскому законодательству, совершеннолетний гражданин может перевозить через границу не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака, а также ассортимент продукции общим весом не более 250 граммов.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik.
Краснодарские таможенники пресекли ввоз на территорию России более 800 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками, сообщает пресс-секретарь
Службы по городу Сочи Краснодарской таможни.
Автомобиль марки VOLVO S40, направлявшийся из Абхазии в Россию, был остановлен в ходе проведения таможенных проверок. Поведение водителя показалось сотрудникам таможни подозрительным, машину осмотрели с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).
В результате таможенники обнаружили сотни пачек сигарет разных марок, спрятанные под приборной панелью, а также под обшивкой двери и боковой стенки багажника машины.
Всего таможенники извлекли 828 пачек сигарет (16 560 штук). По сообщению водителя, табачная продукция перевозилась с целью перепродажи на территории России.
Автомобиль и контрабандный товар были изъяты, образцы отправлены на экспертизу.
Также по факту правонарушений были возбуждены административные дела.