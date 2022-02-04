https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/krupnaya-partiya-kontrabandy-sigaret-byla-vyyavlena-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1037426628.html

Крупная партия контрабанды сигарет была выявлена на российско-абхазской границе

Крупная партия контрабанды сигарет была выявлена на российско-абхазской границе

По российскому законодательству, совершеннолетний гражданин может перевозить через границу не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака, а также... 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T17:20+0300

2022-02-04T17:20+0300

2022-02-04T17:46+0300

южное таможенное управление

контрабанда

сигареты

новости

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли ввоз на территорию России более 800 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками, сообщает пресс-секретарь Службы по городу Сочи Краснодарской таможни.Автомобиль марки VOLVO S40, направлявшийся из Абхазии в Россию, был остановлен в ходе проведения таможенных проверок. Поведение водителя показалось сотрудникам таможни подозрительным, машину осмотрели с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).В результате таможенники обнаружили сотни пачек сигарет разных марок, спрятанные под приборной панелью, а также под обшивкой двери и боковой стенки багажника машины. Автомобиль и контрабандный товар были изъяты, образцы отправлены на экспертизу. Также по факту правонарушений были возбуждены административные дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-vyvoz-sigaret-i-vvoz-kontrabandnoy-kosmetiki-1037404664.html

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

южное таможенное управление, контрабанда, сигареты, новости