https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/nalogovye-postupleniya-za-yanvar-2022-go-prevysili-na-18-mln-rub-pokazateli-proshlogo-goda-1037425474.html

Налоговые поступления за январь 2022-го превысили на 18 млн руб показатели прошлого года

Налоговые поступления за январь 2022-го превысили на 18 млн руб показатели прошлого года

При подведении итогов работы учитывается деятельность главного налогового ведомства республики, а также инспекций по городу Сухум и районам Абхазии. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T14:50+0300

2022-02-04T14:50+0300

2022-02-04T14:50+0300

в абхазии

министерство по налогам и сборам абхазии

налоги

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1a/1031706955_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4a9359ff16cd1ebd9065188f1bf40085.jpg

СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Общая сумма налоговых платежей за январь 2022 года составила 183,4 миллиона рублей. Сумма за аналогичный период 2021 года была на 18,1 миллиона меньше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии.Процент поступлений по регионам был распределен неравномерно. Самый большой процентный показатель у Гудаутского района. При плановых 6,2 миллиона рублей налоговые инспекторы собрали 20 миллионов, выполнение составило 391%.На втором месте Гулрыпшский район, там сумма поступлений была больше запланированной на 2,8 миллиона рублей, и выполнение составило 188%.Ниже всего собираемость за январь была в Очамчырском и Сухумском районах, 67% и 71% от запланированных сумм соответственно. Самое внушительное количество налоговых платежей было собрано в Сухуме – сумма поступлений в государственный бюджет составила 95,8 миллиона рублей, что на 15% больше запланированных 83 миллионов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/ministerstvo-po-nalogam-i-sboram-abkhazii-sozdalo-molodezhnyy-sovet-1037384694.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство по налогам и сборам абхазии, налоги, статистика