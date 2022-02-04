https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/nalogovye-postupleniya-za-yanvar-2022-go-prevysili-na-18-mln-rub-pokazateli-proshlogo-goda-1037425474.html
Налоговые поступления за январь 2022-го превысили на 18 млн руб показатели прошлого года
Налоговые поступления за январь 2022-го превысили на 18 млн руб показатели прошлого года
При подведении итогов работы учитывается деятельность главного налогового ведомства республики, а также инспекций по городу Сухум и районам Абхазии. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T14:50+0300
2022-02-04T14:50+0300
2022-02-04T14:50+0300
в абхазии
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налоги
статистика
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Общая сумма налоговых платежей за январь 2022 года составила 183,4 миллиона рублей. Сумма за аналогичный период 2021 года была на 18,1 миллиона меньше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии.Процент поступлений по регионам был распределен неравномерно. Самый большой процентный показатель у Гудаутского района. При плановых 6,2 миллиона рублей налоговые инспекторы собрали 20 миллионов, выполнение составило 391%.На втором месте Гулрыпшский район, там сумма поступлений была больше запланированной на 2,8 миллиона рублей, и выполнение составило 188%.Ниже всего собираемость за январь была в Очамчырском и Сухумском районах, 67% и 71% от запланированных сумм соответственно. Самое внушительное количество налоговых платежей было собрано в Сухуме – сумма поступлений в государственный бюджет составила 95,8 миллиона рублей, что на 15% больше запланированных 83 миллионов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/ministerstvo-po-nalogam-i-sboram-abkhazii-sozdalo-molodezhnyy-sovet-1037384694.html
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министерство по налогам и сборам абхазии, налоги, статистика
Налоговые поступления за январь 2022-го превысили на 18 млн руб показатели прошлого года
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При подведении итогов работы учитывается деятельность главного налогового ведомства республики, а также инспекций по городу Сухум и районам Абхазии.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik.
Общая сумма налоговых платежей за январь 2022 года составила 183,4 миллиона рублей. Сумма за аналогичный период 2021 года была на 18,1 миллиона меньше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии
.
По плану сумма поступлений должна была составить 153,2 миллиона рублей. Таким образом, за январь план был перевыполнен на 20%, удалось собрать на 30,2 миллиона рублей больше.
Процент поступлений по регионам был распределен неравномерно.
Самый большой процентный показатель у Гудаутского района. При плановых 6,2 миллиона рублей налоговые инспекторы собрали 20 миллионов, выполнение составило 391%.
На втором месте Гулрыпшский район, там сумма поступлений была больше запланированной на 2,8 миллиона рублей, и выполнение составило 188%.
Ниже всего собираемость за январь была в Очамчырском и Сухумском районах, 67% и 71% от запланированных сумм соответственно.
Поступления налоговых платежей по районам за январь 2022 года:
Город/район
Сумма поступлений (млн. руб.)
Запланированная сумма поступлений (млн. руб.)
Процент выполнения плана
Сухум
95,8
83,0
115%
Гагрский район
39,4
30,1
131%
Гудаутский район
20,0
6,2
319%
Сухумский район
14,7
20,8
71%
Гулрыпшский район
5,9
3,1
188%
Очамчырский район
4,8
7,2
67%
Ткуарчалский район
0,5
0,8
73%
Галский район
1,9
1,6
120%
Самое внушительное количество налоговых платежей было собрано в Сухуме – сумма поступлений в государственный бюджет составила 95,8 миллиона рублей, что на 15% больше запланированных 83 миллионов.