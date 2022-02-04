https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/nazvana-neochevidnaya-opasnost-omikrona-1037420458.html

Названа неочевидная опасность "омикрона"

Названа неочевидная опасность "омикрона"

Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T08:45+0300

2022-02-04T08:45+0300

2022-02-04T08:45+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, рискуют заболеть омикрон-штаммом уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт."По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев", — объяснила медик.Эксперт отметила, что традиционно считалось, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев. Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/v-rossii-snimut-ogranicheniya-po-karantinu-dlya-kontaktnykh-lits-1037418629.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина, вакцинация