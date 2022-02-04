Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/nazvana-neochevidnaya-opasnost-omikrona-1037420458.html
Названа неочевидная опасность "омикрона"
Названа неочевидная опасность "омикрона"
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T08:45+0300
2022-02-04T08:45+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
в мире
медицина
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/15/1037239380_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aabd2ec6ee250816386d4f59be668a94.jpg
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, рискуют заболеть омикрон-штаммом уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт."По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев", — объяснила медик.Эксперт отметила, что традиционно считалось, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев. Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/v-rossii-snimut-ogranicheniya-po-karantinu-dlya-kontaktnykh-lits-1037418629.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/15/1037239380_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7cbcd40bdbb1d03652f234499f4a675c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина, вакцинация

Названа неочевидная опасность "омикрона"

08:45 04.02.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖизнь во время пандемии в Новосибирске
Жизнь во время пандемии в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация.
СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, рискуют заболеть омикрон-штаммом уже через 45 дней после первой болезни. Об этом в эфире радио Minnesota Public рассказала американский эксперт по вопросам вакцинации от COVID-19 в клинике Mayo Мелани Свифт.
Тестирование на антитела к коронавирусу - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2022
В России снимут ограничения по карантину для контактных лиц
Вчера, 20:20
"По нашим наблюдениям, в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев", — объяснила медик.
Эксперт отметила, что традиционно считалось, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев.
Однако после появления омикрон-штамма стали учащаться случаи повторного заболевания менее, чем за 90 дней.
Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский