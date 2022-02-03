https://sputnik-abkhazia.ru/20220203/v-rossii-snimut-ogranicheniya-po-karantinu-dlya-kontaktnykh-lits-1037418629.html

В России снимут ограничения по карантину для контактных лиц

В России снимут ограничения по карантину для контактных лиц

По действующим правилам, лица, контактировавшие с заболевшими COVID-19, должны уйти на семидневную самоизоляцию. 03.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-03T20:20+0300

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2022-02-03T21:33+0300

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса, будут снимать в России, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России".По словам главы государства, такое предложение стало актуальным из-за особенностей течения COVID-19 при заражении "омикроном". Этот вопрос вице-премьер Татьяна Голикова обсудила с работодателями и профсоюзами.Президент добавил, что руководство страны не собирается вводить "никаких локдаунов".Многие страны сокращают длительность карантина. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии изоляция длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не изолироваться. Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220202/kvarchiya-ob-omikrone-u-detey-ne-stoit-perezhivat-i-panikovat-1037364054.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/gintsburg-zayavil-o-stoprotsentnoy-zaschite-sputnika-layt-ot-omikron-shtamma-1037355192.html

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россия, мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, вакцинация