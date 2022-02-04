https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-5-i-6-fevralya-1037432592.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 5 и 6 февраля

Погода в Абхазии в выходные по-прежнему неустойчива, влияние будет оказывать теплый сектор североатлантического циклона. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

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погода в абхазии

в абхазии

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. В выходные дни, 5 и 6 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу с ночи и до второй половины дня снег с дождем, снег. В воскресенье со второй половины дня снег с дождем, местами снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное, 4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии