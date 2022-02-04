https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/sud-snyal-ryad-zapretov-dlya-nakhodyaschegosya-pod-domashnim-arestom-ramaza-dzhopua-1037430648.html
Суд снял ряд запретов для находящегося под домашним арестом Рамаза Джопуа
Суд снял ряд запретов для находящегося под домашним арестом Рамаза Джопуа
Джопуа подозревается в участии в массовых беспорядках, прошедших в Сухуме 21 декабря 2021 года. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T16:47+0300
2022-02-04T16:47+0300
2022-02-04T16:48+0300
в абхазии
сухумский городской суд
новости
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Сухумский городской суд изменил ограничения и запреты для Рамаза Джопуа, находящегося под домашним арестом, сообщает сайт суда. По решению Сухумского городского суда от 11 января, Рамаз Джопуа, подозреваемый в участии в массовых беспорядках во время митинга оппозиции в Сухуме, должен находиться под домашним арестом до 11 марта 2022 года. Рамаз Джопуа является кандидатом, выдвинутым инициативной группой для участия в выборах в Парламент республики, которые пройдут 12 марта 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/sud-izmenil-meru-presecheniya-dlya-bagrata-surmava-1037430055.html
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сухумский городской суд, новости
Суд снял ряд запретов для находящегося под домашним арестом Рамаза Джопуа
16:47 04.02.2022 (обновлено: 16:48 04.02.2022) Подписаться на
Джопуа подозревается в участии в массовых беспорядках, прошедших в Сухуме 21 декабря 2021 года.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik.
Сухумский городской суд изменил ограничения и запреты для Рамаза Джопуа, находящегося под домашним арестом, сообщает сайт
суда.
Согласно постановлению, гражданин Джопуа может посещать Республиканский наркологический диспансер, Республиканский психо-неврологический диспансер, а также и Центральную избирательную комиссию Абхазии.
По решению Сухумского городского суда от 11 января, Рамаз Джопуа, подозреваемый в участии в массовых беспорядках во время митинга оппозиции в Сухуме, должен находиться под домашним арестом до 11 марта 2022 года.
Рамаз Джопуа является кандидатом, выдвинутым инициативной группой для участия в выборах в Парламент республики, которые пройдут 12 марта 2022 года.