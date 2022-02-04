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ЦИК зарегистрировал 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
ЦИК зарегистрировал 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T18:55+0300
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2022-02-04T19:10+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты.Две инициативные группы выдвинули своих кандидатов в пятницу:В пятницу, 4 февраля, своего кандидата также выдвинула политическая партия "Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие". В ЦИК был представлен протокол съезда.Решением съезда Лаша Сакания выдвинут кандидатом в депутаты Народного Собрания по избирательному округу №35 (Галский).На 4 февраля ЦИК зарегистрировал 114 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/narodnyy-front-abkhazii-vydvinul-kandidata-v-parlament-ot-gala-1037422780.html
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цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии
ЦИК зарегистрировал 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
18:55 04.02.2022 (обновлено: 19:10 04.02.2022) Подписаться на
В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты.
Две инициативные группы выдвинули своих кандидатов в пятницу:
Анетта Бганба по избирательному округу №8 (Маякский),
Мактина Ашуба по избирательному округу №2 (Новый район).
В пятницу, 4 февраля, своего кандидата также выдвинула политическая партия "Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие". В ЦИК был представлен протокол съезда.
Решением съезда Лаша Сакания выдвинут кандидатом в депутаты Народного Собрания по избирательному округу №35 (Галский).
На 4 февраля ЦИК зарегистрировал 114 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.