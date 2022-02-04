https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/tsik-zaregistriroval-114-initsiativnykh-grupp-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-1037433791.html

ЦИК зарегистрировал 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

ЦИК зарегистрировал 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты

В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов. Выборы состоятся 12 марта. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-04T18:55+0300

2022-02-04T18:55+0300

2022-02-04T19:10+0300

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Центризбирком Абхазии зарегистрировал 114 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты.Две инициативные группы выдвинули своих кандидатов в пятницу:В пятницу, 4 февраля, своего кандидата также выдвинула политическая партия "Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие". В ЦИК был представлен протокол съезда.Решением съезда Лаша Сакания выдвинут кандидатом в депутаты Народного Собрания по избирательному округу №35 (Галский).На 4 февраля ЦИК зарегистрировал 114 инициативных групп и пять политических партий. С полным списком можно ознакомиться здесь.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов началась 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/narodnyy-front-abkhazii-vydvinul-kandidata-v-parlament-ot-gala-1037422780.html

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цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии