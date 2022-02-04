https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/v-narodnoy-militsii-lnr-zayavili-o-podgotovke-provokatsiy-zapadnymi-smi-1037424765.html

В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ

В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ

Киевские власти перешли к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе, считают в Луганске. 04.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Корреспонденты американских, британских и эстонских СМИ в Донбассе готовят постановочные сюжеты о "российской агрессии", пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.Филипоненко добавил, что командир этого соединения, по данным Народной милиции ЛНР, получил указания обеспечить безопасность и работу съемочных групп, "которые должны продемонстрировать западному сообществу агрессию со стороны России и народных республик".В Луганске также рассказали, что киевские власти перешли к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе: ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжелую технику, туда также доставили большую часть вооружений, полученных от США и Великобритании.Кремль отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/glava-lnr-tsru-gotovit-partizan-na-ukraine-1037360707.html

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