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В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ
В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ
Киевские власти перешли к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе, считают в Луганске. 04.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-04T12:00+0300
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СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Корреспонденты американских, британских и эстонских СМИ в Донбассе готовят постановочные сюжеты о "российской агрессии", пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.Филипоненко добавил, что командир этого соединения, по данным Народной милиции ЛНР, получил указания обеспечить безопасность и работу съемочных групп, "которые должны продемонстрировать западному сообществу агрессию со стороны России и народных республик".В Луганске также рассказали, что киевские власти перешли к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе: ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжелую технику, туда также доставили большую часть вооружений, полученных от США и Великобритании.Кремль отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220131/glava-lnr-tsru-gotovit-partizan-na-ukraine-1037360707.html
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В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ
12:00 04.02.2022 (обновлено: 12:23 04.02.2022) Подписаться на
Киевские власти перешли к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе, считают в Луганске.
СУХУМ, 4 фев – Sputnik. Корреспонденты американских, британских и эстонских СМИ в Донбассе готовят постановочные сюжеты о "российской агрессии", пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ивана Филипоненко.
"Нашей разведкой отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании в тыловых районах 95-й бригады ВС Украины", — сказал он.
Филипоненко добавил, что командир этого соединения, по данным Народной милиции ЛНР, получил указания обеспечить безопасность и работу съемочных групп, "которые должны продемонстрировать западному сообществу агрессию со стороны России и народных республик".
В Луганске также рассказали, что киевские власти перешли к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе: ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжелую технику, туда также доставили большую часть вооружений, полученных от США и Великобритании.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
Кремль отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.