https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/ministr-po-nalogam-rasskazal-kogda-nachnetsya-proverka-dostovernosti-deklaratsiy-o-dokhodakh-1037441987.html

Министр по налогам рассказал, когда начнется проверка достоверности деклараций о доходах

Министр по налогам рассказал, когда начнется проверка достоверности деклараций о доходах

В установленные сроки, до 1 августа 2021 года, в Министерство по налогам и сборам подано и размещено на сайте 1438 деклараций. 05.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-05T16:35+0300

2022-02-05T16:35+0300

2022-02-05T18:17+0300

в абхазии

министерство по налогам и сборам абхазии

декларация о доходах

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налоги

чиновники

абхазия

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УХУМ, 5 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Проверка достоверности деклараций чиновников и депутатов Абхазии начнется после того, как при Министерстве по налогам и сборам заработает антикоррупционное управление, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik глава ведомства Джансух Нанба.Он отметил, что для проверки достоверности информации, предоставленной чиновниками и депутатами существуют соответствующие инструменты.По его словам, уже в понедельник для отобранных кандидатов в антикоррупционное управление, прошедших собеседование, начинается период стажировки, по итогам которой будет приниматься решение о найме в штат.Первоначальная обработка и предварительная проверка всех поданных деклараций уже прошла, сейчас идет формирование общей электронной базы. Кроме того, составляется перечень поданных документов, которые вызывают вопросы, для более тщательной проверки в дальнейшем."Учитывая, что декларации заполняются впервые, сразу можно отметить, что есть масса технических ошибок. То есть люди еще не привыкли к заполнению деклараций. Если элементарные вещи взять, то форма, утвержденная законом, предполагает единицы измерения в тысячах рублей или квадратных километрах. Много людей путают эти понятия, и там, где надо указывать в тысячах рублей, они указывают просто в рублях или там, где нужно указывать в квадратных метрах, они указывают в гектарах. Более подробно будем консультировать и общаться непосредственно с отделами кадров, которые и принимают эти декларации и вносят в электронную базу", – подчеркнул Джансух Нанба.По истечении сроков, установленных законом, число принятых на бумажном носителе деклараций составляет 165, от 38 организаций. Как пояснил Джансух Нанба, в Министерстве их не отсылают обратно, хоть документы не считаются принятыми."Объясню, почему наше ведомство принимает. Эти декларации представляют для нас ценность, в них содержится информация, которую мы будем использовать в последующем. Ведь закон предполагает контрольные мероприятия не только для проверки достоверности сведений, а еще мы будем проверять расходы, которые были осуществлены декларантами. Эта проверка начнется спустя два отчетных периода. Мы должны будем сравнивать, соответствует ли уровень доходов декларанта или членов его семьи за два последних года тем расходам, которые он осуществил в текущем году. Это ценная информация, и мы ее будем использовать в дальнейшем", – заметил Нанба.По словам министра, в налоговой службе уже составили перечень организаций, нарушивших закон о декларировании и проинформировали вышестоящие органы, "а дальше эти люди должны быть уволены в соответствии с законом".Декларацию о доходах, расходах и имуществе также должны представить и кандидаты в депутаты. По словам Нанба, им необходимо заполнить два вида деклараций.После окончания регистрации кандидатов в депутаты Парламента, Министерство по налогам и сборам совместно с Центризбиркомом будут информировать кандидатов о необходимости оформить декларацию на самого кандидата и на членов его семьи и сдать в ЦИК.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/upravlenie-dlya-proverki-dostovernosti-deklaratsiy-zarabotaet-v-2022-godu-v-abkhazii-1036867682.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210902/Nanba-nazval-chislo-gossluzhaschikh-sdavshikh-deklaratsii-v-nalogovuyu-1033141449.html

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министерство по налогам и сборам абхазии, декларация о доходах, экономика, налоги, чиновники, абхазия